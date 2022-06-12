غازي عنتاب - تركيا - محمد راتب



انطلقت في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، أمس السبت، قمة الأعمال العربية - التركية الثانية (ibf)، تحت رعاية وزارة التجارة التركية، وبتنظيم جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين «موصياد»، بمشاركة أكثر من 1300 رجل أعمال تركي وعربي.



وحضر افتتاح القمة وزير التجارة التركي محمد موش، ووالي غازي عنتاب داود غل، ورئيسة بلدية غازي عنتاب الكبرى، فاطمة شاهين، ووزير التجارة العراقي علاء الجبوري، بالإضافة إلى عدد من النواب في البرلمان التركي.



وخلال الافتتاح دعا الرئيس المؤسس لموصياد ورئيس منتدى الأعمال الدولي أرول يارار إلى الوثوق بتركيا فهي دولة تكبر ولن يستطيع أحد أن يوقفها أو يعرقل مسيرتها، مشيرا إلى استقبالها الملايين من دول عربية وخاصة من سوريا قدموا الخير الكثير لها، وكثير منهم من رجال الأعمال، وهذا الخير سيعود بالفائدة على الجميع.



وقال إن المنتجات التركية أصبحت تصدر إلى جميع دول العالم، الأمر الذي يدفعنا لأن نعزز أعمالنا التجارية والاقتصادية بما يعود بالفائدة علينا جميعا عربا وأتراكا، متحدثا عن التاريخ المشترك والوحدة الإسلامية المميزة.



وكان رئيس «موصياد»، بين في تصريحات سابقة، أن القمة «ستشهد التوقيع على نظام جديد يعتمد على التصدير، كما أن الجمعية تعمل على اقتصاد صديق للبيئة مع اهتمام بالتغير المناخي».



ومن جهته، أكد الرئيس العام لموصياد محمود أصماي، أن تركيا تحتل مركزا استراتيجيا جذابا في العالم وهي تعد اليوم فرصة كبيرة للراغبين بالاستثمار، مشيرا إلى أن لدى العرب والأتراك تاريخا مشتركا يدفعنا لتعزيز علاقاتنا الاقتصادية في مختلف القطاعات والمجالات.



وذكر أن الصناعات التركية المختلفة والكثيرة استطاعت أن تثبت نفسها وقيمتها في كل أنحاء العالم، ولقاؤنا هو للتأكيد مجددا أننا نعمل معا نحو مستقبل أفضل وسنتابع معا ولن نستكين ولن نضعف مهما كانت الضغوط علينا لعرقلة مسيرتنا المشتركة.



بدورها، رحبت رئيسة بلدية غازي عنتاب فاطمة شاهين برجال الأعمال الأتراك والعرب في ولاية غازي عنتاب، مبينة أن الإيمان والعبادة والأخلاق نقاط ثلاث تعطينا قوة هائلة حال التمسك بها، وهو ما يأمرنا به القرآن الكريم، مضيفة بأن الجغرافيا التي نعيش عليها هي قدرنا، وسنعمل على إثبات صوابية الكلمة الشهيرة للرئيس رجب طيب أردوغان أن العالم أكبر من 5 دول.



وبدوره، ذكر وزير التجارة العراقي علاء أحمد الجبوري أن هذا اللقاء التجاري الكبير في غازي عنتاب يأتي في ظرف اقتصادي استثنائي، وأزمات عالمية صحية وسياسية ومناخية وغيرها، واصفا إياها بالأزمات المركبة التي تدعونا لنعتمد نموذجا اقتصاديا جديدا مبنيا على مفهوم التعاون.



وأضاف أننا نسعى لخطوات أكبر وأوسع لرجال الأعمال العراقيين في تركيا، وندعو لمزيد من العمل المشترك العربي التركي، والتعاون في كافة المجالات.



وتعد القمة من أبرز الأحداث الاقتصادية في ولاية غازي عنتاب، والتي شهدت تطورا صناعيا كبيرا خلال السنوات الماضية، وتحولت لتصبح أحد أهم المدن التركية على صعيد الصناعة.



تركيا دولة غنية بالفرص



أكد رئيس جمعية موصياد الكويت أديب غازي في تصريح لـ«الأنباء» أن قمة الأعمال العربية التركية الثانية (ibf) في غازي عنتاب تهدف إلى تعزيز أواصر العلاقات المتينة بين رجال الأعمال في الكويت وتركيا والدول العربية، ورفع حجم التبادل التجاري، مع توفير المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية لرجال الأعمال.



وذكر أن تركيا دولة غنية بالفرص والاستثمارات، ولدى رجال الأعمال في الدول العربية ومنها الكويت رؤى للشراكة الاستراتيجية ودفع عجلة التنمية جرى تقديمها إلى جانب تبادل الخبرات وعرض أبرز الإنجازات على مختلف الصعد.