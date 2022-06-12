انطلاقا من حرصه على الاهتمام بجميع شرائح المجتمع ودعم المشاريع الصغيرة، لاسيما المشروعات التي يقوم عليها ذوو الهمم ومتحدو الإعاقة، قام البنك التجاري بالتعاون مع «كافيه 312»، المقهى الأول من نوعه في الكويت والذي يدار بالكامل من قبل ذوي الهمم، لتقديم القهوة والمأكولات الخفيفة لجميع موظفي البنك، وذلك لمدة 10 أيام في مقر البنك الرئيسي ومبنى البنك الواقع بشارع بيروت.



وفي هذا السياق، قالت نائب المدير العام قطاع التواصل المؤسسي أماني الورع: يأتي تعاون البنك التجاري الكويتي مع «كافيه 312» تحت مظلة برنامجه للمسؤولية الاجتماعية، والذي يحرص من خلاله على تمكين ذوي الهمم ودعم كل المبادرات التي تساعد على تنمية قدراتهم، وتدفعهم نحو تأسيس حياة مهنية ناجحة، حرصا من البنك على تأصيل النظرة الإيجابية تجاه فئة ذوي الهمم بتوفير كل سبل الدعم والرعاية الكفيلة بمنح هذه الفئة فرص الانخراط ضمن نسيج المجتمع ودمجهم مع اقرانهم الأصحاء وتأهيلهم للتغلب على التحديات والمعوقات التي تواجههم.



وتابعت، مبينة أن فئة ذوي الهمم ومتحدي الإعاقة عادة ما تحظى بالرعاية والدعم من قبل «التجاري» لتفعيل دورهم من خلال العديد من البرامج والمبادرات المعدة خصيصا من أجل الارتقاء بالجوانب الاجتماعية والعملية لذوي الهمم.



وفي ختام الفعالية، توجه القائمون على «كافيه 312» بالشكر للبنك التجاري الكويتي على حسن الاستضافة والتفاعل من قبل موظفي البنك مع الخدمات والمنتجات التي تم تقديمها من قبل الفريق العامل في «كافيه 312» من ذوي الهمم، وبالمثل توجهت أماني الورع بالشكر إلى فريق «كافيه 312» على جهودهم وتعاونهم مع الموظفين، مؤكدة استمرار «التجاري» في التعاون مع الجهات والمؤسسات المختلفة بهدف دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة في القطاع الخاص على المساعدة في نهوض النشاط الاقتصادي في الكويت.