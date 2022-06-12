ضمن مساعيها الدؤوبة والمتواصلة لتوسيع شبكة خطوطها، وتطوير خدماتها للوصول إلى أفضل مستويات الجودة، أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن إطلاق أولى رحلاتها التجارية المجدولة الى مدينتي مدريد وملقا في مملكة اسبانيا بواقع 3 رحلات بالاسبوع أيام السبت والثلاثاء والخميس، وذلك اعتبارا من تاريخ 11 يونيو 2022.



وبهذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية م. معن رزوقي: يسر الخطوط الكويتية أن تطلق رحلاتها الى مدينتي مدريد وملقا في اسبانيا واللتين تعدان من أهم الوجهات لعملاء الشركة الكرام، حيث يأتي اطلاقهما استجابة للطلب الملحوظ والمتنامي لجمهور المسافرين الكرام في دولتنا الحبيبة الكويت، بل وفي منطقة الخليج العربي.



وأضاف: إن الخطوط الجوية الكويتية تسير نحو خطى ثابتة في خططها الاستراتيجية للتوسع في شبكة خطوطها، حيث أطلقت مؤخرا عددا من الوجهات يأتي في مقدمتها الدار البيضاء ومانشستر والاسكندرية وشرم الشيخ وسوهاج وطرابزون وبودروم وإزمير وميكونوس وصلالة وأخيرا سراييفو، فيما سيتم إطلاق رحلات جديدة الى كل من مدينة نيس الفرنسية ومدينة فيينا في النمسا خلال الايام القادمة، يليها افتتاح وتشغيل خطوط مثل كوالالمبور الماليزية وكاتماندو النيبالية في الشهور القادمة.



هذا، وحضر حفل افتتاح وجهتي مدريد وملقا الرئيس التنفيذي م. معن رزوقي وسفير مملكة اسبانيا لدى الكويت ميغيل خوسي أغيلار، وعدد من المسؤولين في الشركة.