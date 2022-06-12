الصالح: "ريلاينس العالمية " الشركة الوطنية الكويتية بخبراتها تنافس مثيلاتها العالمية بخطط وخبرات تنفيذية متنامية

"هالبيرتون" فازت بمشروع الحفر البحري لصالح " KOC “ بقيمة 181 مليون دينار

الأعمال تشمل 6 مواقع بحرية من قبل شركة كوسل الصينية

أعلنت شركة "ريلاينس العالمية للتجهيزات الغذائية" عن فوزها لتنفيذ عقد خدمات الدعم اللوجستي (تجهيزات غذائية وخدمات فندقية في مواقع الحفر البحري بتعاقد متكامل طويل الأمد مع شركة “كوسيل " الصينية وفقا للمعايير العالمية لشركة نفط الكويت.

وبهذه المناسبة أكد الرئيس التنفيذي لشركة "ريلاينس العالمية" أمجد الصالح أن الشركة التي تمثل أحدي الشركات الوطنية المتخصصة، وقعت العقد مع " كوسيل " الصينية عقب إختيارها من قبل " هالبيرتون" العالمية التي فازت بعقد مشروع الحفر البحري من شركة نفط الكويت بقيمة 181 مليون دينار، موضحاً ان العقد يضمن تقديم الخدمات المساندة ووجبات التغذية لكوادر العمل من مهندسين وفنيين ومتخصصين، بالإضافة الى الخدمات اللوجستية المصاحبة للبيئة البحرية النظيفة.

وأوضح الصالح في بيان صحفي أن حصول شركة "ريلانس" على هذا العقد كشركة وطنية تتعاقد من خلال شركات عالمية كبري، إنما يعكس الثقة الكبيرة لأداء خبرات وأعمال الشركة، مؤكداً ان ريلاينس ذات قدرات تنافسية عالية لمواكبة المشاريع التنموية والكبرى المدرجة تحت رؤية الكويت 2035 حيث بدأت نخطو قدما لتواكب متطلبات العهد الجديد الكويتي لإنتاج النفط والغاز الذي يهدف لزيادة القدرة والطاقة الإنتاجية مضيفاً أن أعمال المشروع المتعاقد عليها تمتد لمدة ثلاث سنوات متجددة.

وألمح الصالح الى ان "ريلاينس " حققت نجاحات طويلة في اعمالها مع شركة نفط الكويت و شركات التنفيذية العالمية حيث أنجزت إضافة للتجهيزات الغذائية و الخدمات الفندقية و اللوجستية في المواقع البعيدة عددا من المشاريع البيئية الحديثة و التنموية في مواقع العمل في القطاع النفطي و غيرها من القطاعات الحيوية و الخدماتية في المرافق من أبرزها انجاز وتطبيق و تشغيل مشروع الحمامات الإلكترونية الذكية التي تعمل بالطاقة الضوئية والصديقة للبيئة و الانسان، كونها بادرت بتطبيقها كوسائل متطورة لحماية الانسان في مواقع النفط و الواجهة البحرية ، القطاع الرياضي من جوائح بيئية منوهاً إلي أن الشركة بدأت تخطو بأعمالها برؤية وعهد جديدين بخارطة طريق متطورة لخدمة عملائها و لدخول الأسواق العالمية والإقليمية بما يساهم في تعزيز وتنمية المشروعات النفطية الحيوية و خطط التنمية الاقتصادية في مختلف المجالات ذات التخصص .

وتابع إن المشاريع النفطية البحرية تمثل عهد اً جديداً في الكويت و ان شركة "ريلاينس" هي شركة وطنية كويتية سباقة في الاستعداد و التجهيزات المتخصصة في المواقع البحرية البعيدة على غرار مواقع اعمال النفط الأرضية.

وذكر أن الشركة تخطو نحو المستقبل بطموحات كبيرة من خلال فريق عمل وكوادر وطنية متميزة وخبرات عالمية لتنفيذ حزمة من المشاريع بمنظومة متكاملة ذات قدرات تنافسية تمثل فخراً واعتزازاً لجميع ما يسند للشركة من أعمال، حيث تحرص على تلبية طموحات عملائها من الشركات الكبري والمؤسسات والأفراد بما يحقق المزيد من النمو والنجاح.

شرح الصور

* الصالح متوسطا مسؤولي "ريلاينس" و "كوسيل" عقب توقيع العقد

*صورة لاعمال الحفر البحري لشركة كوسيل