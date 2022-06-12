يواصل بنك الكويت الدولي (KIB) نموه المتصاعد وتقدمه في مجال التمويل الإسلامي عبر مشاركاته الناجحة في الصفقات التمويلية العالمية، حيث أعلن مؤخرا عن فوز أحدث صفقة تمويل مشترك كان البنك من منظميها بلقب «أفضل صفقة تمويل مشترك إسلامية للعام 2021»، وذلك ضمن برنامج جوائز منصة Bonds، Loans & Sukuk Middle East الإعلامية، حيث اشتملت الصفقة الدولية الفائزة على تمويل تقليدي/إسلامي مشترك، ثنائي الشريحة، بقيمة 3 مليارات دولار، والذي قد منح لوزارة المالية لجمهورية مصر العربية، وشاركت في تنظيمه مجموعة من أبرز المؤسسات المالية والمصرفية في الشرق الأوسط.



ويعد برنامج جوائز Bonds، Loans & Sukuk Middle East من أرقى المنصات التكريمية على مستوى العالم، والتي أسست منذ عام 2015 لتقييم وتكريم الصفقات الأكثر ابتكارا وريادة على مستوى المنطقة، والتابعة للكيانات السيادية والشركات والمؤسسات المالية، المصدرة منها، والمتمول، ومن هذا المنطلق، قامت لجنة التحكيم التابعة للجهة التكريمية باختيار صفقة التمويل المشترك، التي شارك فيها KIB، ضمن أفضل الصفقات التي رشحت للعام لتفوز باللقب، وذلك بعد إجراء عمليات بحث وفحص دقيقة، مستندة على عدة معايير شملت: حجم الصفقة ومدتها وهيكلها وتوزيعها، مع تحليل شامل ودراسة وافية عن خلفية المتمول وإمكانية وصوله إلى التمويل، علاوة على الجودة العالية التي نفذت بها تلك الصفقة، وكيفية وصولها إلى مستويات جديدة من السيولة، فضلا عن هيكلتها المبتكرة ومدى قدرتها على فتح أسواق جديدة.



وبهذه المناسبة قال مدير عام الإدارة المصرفية الدولية والشركات الكبرى في KIB، محمد خديري: نحن حقا فخورون بما قمنا بإنجازه لإتمام هذه الصفقة الدولية بنجاح، حيث يعكس استمرارنا في حصد مثل هذه الجوائز التقديرية العالمية التزامنا بالمساهمة الفعالة في تنمية قطاع التمويل الإسلامي في السوق المحلي والإقليمي، كما يؤكد نجاح خططنا الاستراتيجية الهادفة إلى تنويع محفظة التمويلات وتوسيع نطاق أنشطتنا التمويلية بما يتضمن تحديد الفرص المربحة في الكويت وخارجها، مما يعزز من مكانتنا التنافسية بين المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية، ويرسخ ريادتنا ضمن القطاع المالي والمصرفي.