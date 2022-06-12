محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد ان شركة الدار للهندسة والإنشاءات قدمت أدنى العروض المالية لمشروع خطوط تدفق الغاز شمالي الكويت تنفيذا للمناقصة التي كانت قد طرحتها شركة نفط الكويت، وبلغت قيمة العرض 109.43 ملايين دولار وفقا للمعلومات التي حصلت عليها شركة ميد بروجكتس التي تتتبع نشاط المشروعات في المنطقة.



ويشمل نطاق العمل في مشروع إنشاء خطوط تدفق الغاز والأعمال المرتبطة بها في منطقة شمال الكويت بناء شبكة خطوط التدفق وتركيب التوصيلات الخطوط الساخنة والصمامات وتركيب صمامات أمان السطح ونظم التحكم واللوحات ومضخات التعزيز والاعمال المدنية وأعمال الأنابيب والتصنيع والاعمال المرتبطة بها.



وفيما يلي قائمة بالشركات التي تنافست على المشروع وقدمت عروضها على النحو التالي: شركة الدار للهندسة والإنشاءات بقيمة 109.43 ملايين دولار، شركة المجموعة المشتركة للمقاولات بقيمة 120.56 مليون دولار، شركة مجموعة الجزيرة العالمية للتجارة العامة والمقاولات بقيمة 125.78 مليون دولار، شركة الهندسة الميكانيكية والمقاولات بقيمة 127.06 مليون دولار، شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن بقيمة 135.29 مليون دولار، شركة الغانم انترناشنال للتجارة العامة والمقاولات بقيمة 146.41 مليون دولار، شركة جلف سبيك للتجارة العامة والمقاولات بقيمة 146.85 مليون دولار وأخيرا شركة كولين إنسات بقيمة 178.47 مليون دولار.