أصدرت «الموازي دوت كوم» المنصة المتخصصة في توفير معلومات وبيانات الشركات المساهمة غير المدرجة الخاضعة لنظام تداول أوراق المالية غير المدرجة (OTC) في بورصة الكويت، تقريرها السنوي عن 2021 الذي حمل عنوان «التحديات والفرص.. منصة أو تي سي 2021» بهدف تسليط الضوء على أبرز التطورات التي عاصرها نظام (OTC) خلال 2021 والاتجاهات الرئيسية لأنشطة التداول عبر النظام مع التركيز بصفة خاصة على أداء الشركات الأكثر نشاطا خلال العام الماضي.



وأشار التقرير إلى كيفية تطور نظام (OTC) منذ تدشينه في 2018، حيث ارتفع عدد المشاركين فيه ليصل إلى 106 مشاركين بنهاية 2021 بنمو 20% مقارنة بـ 88 مشاركا في 2018.



وأكد التقرير أنه على مدار السنوات القليلة الماضية لاحظنا أن الشفافية في عرض الأسعار والالتزام بعرض الأسعار الفورية وسجل الطلبات وسهولة التداول في نظام (OTC) قد انعكست ايجابا على ثقة المستثمر، اذ أصبحت المنصة تحظى باهتمام شريحة واسعة من المستثمرين وذلك للبحث عن الفرص الاستثمارية بالإضافة الى كونها أفضل وأسهل وسيلة لتخارج المساهمين أو تلبية تطلعاتهم بزيادة رؤوس أموال شركاتهم مع مستثمرين جدد، سواء كانت شركات مساهمة غير مدرجة عائلية أو ناشئة.



وتطرق التقرير لأنشطة التداول عبر النظام خلال 2021، موضحا أنه مع عودة الحياة إلى طبيعتها بعد الجائحة، فقد شهدت تداولات الأوراق المالية غير المدرجة في بورصة الكويت أداء أفضل مقارنة بـ 2020 حيث بلغت قيمة التداولات 170.2 مليون دينار بزيادة 13.7% عن 2020، أما من حيث كمية الأسهم المتداولة، فقد تم تداول 4.65 مليارات سهم في 2021، وهو ما يمثل زيادة 144% عن 2020 و28.5% عن 2019.

وتم تداول جميع هذه الأسهم من خلال 5.674 صفقة في 2021 بنمو 53% مقارنة بعدد الصفقات التي تمت في 2019 وأقل بنسبة 46% عن المستويات المسجلة في 2020 الذي كان يتم خلاله تداول سهم شركة بورصة الكويت بالنظام.



وعلى الصعيد القطاعي، بين التقرير أن قطاع الخدمات استحوذ على النصيب الأكبر من قيمة التداولات وعدد الشركات المتداولة باستحواذه على أكثر من نصف قيمة تداولات السوق وبنسبة 52%، إذ بلغ إجمالي قيمة التداول في قطاع الخدمات 88 مليون دينار.



الجدير بالذكر أن أغلب المنضمين الجدد إلى نظام تداول الشركات غير المدرجة (OTC) والتداولات بصفقات Hybrid في 2021 كانوا من قطاع الخدمات.

لذا، نجد ان قطاع الخدمات ازداد أهميته على النظام وذلك بحسب عدد المشاركين، بالإضافة إلى قيمة وحجم أنشطة التداول.