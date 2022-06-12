باهي أحمد



أكد مدير عام مجموعة شركات سالم خالد الجميعان وشركاه، سالم الجميعان، أن المجموعة تمكنت من مواجهة تحديات جائحة كورونا وكذلك تداعيات الحرب «الروسية -الأوكرانية» بتنوع أنشطتها والعمل على تلبية احتياجات العملاء في مختلف القطاعات مما يعزز بيئة الأعمال.



وبين الجميعان في كلمة له على هامش احتفال المجموعة بإطلاق شركة «في ثري تاتش» وذكرى مرور 20 عاما على تأسيس المجموعة، والتي تميزت مسيرتها بالازدهار لتتكلل بتأسيس العديد من الشركات متنوعة الأنشطة، والتي أعطت قوة اقتصادية للمجموعة في مواجهة الأزمات.



«في ثري تاتش» للبرمجيات وفي سياق تعريفه بشركة «في ثري تاتش»، قال سالم الجميعان: نعلن اليوم (أمس) عن انطلاقة شركة متخصصة في مجال البرمجيات والشبكات والسيرفرات لكافة القطاعات الحكومية والخاصة، وشركات القطاع النفطي، والبنوك، وغيرها، والتي ستمثل نقلة نوعية في عمل المجموعة لما تمتلكه من قوة حقيقية ومتميزة في كافة القطاعات.



وأشار إلى أن هناك أهمية كبيرة ومتزايدة من قبل المجموعة للاستحواذ على أكبر قدر من الشركات المتخصصة في مجال البرمجيات والشركات لتلبية تطلعات جميع العملاء في مختلف القطاعات والعمل في الوقت ذاته على تطوير قدرات المجموعة.



وأضاف الجميعان ان استراتيجية المجموعة القائمة على الاستحواذ على الشركات ذات القيمة المضافة تستهدف بالأساس مواجهة التحديات والأزمات ومنها أزمة جائحة كورونا وتداعيات الحرب «الروسية -الأوكرانية» التي أثرت على كل القطاعات الاقتصادية عالميا وإقليميا ومن بينها الكويت.



وتابع بقوله: لدى المجموعة القدرة على المساهمة في تحسين وتطوير بيئة الأعمال بما يقوي من دورها في مختلف القطاعات التي تسهم فيها المجموعة، مستدركا بالقول إن طموحاتنا لا حدود لها ونمتلك الإمكانيات الأكبر لتوسيع وتنويع أنشطتنا بقوة وسهولة أكبر عن السابق، فالخبرة الطويلة من العمل التجاري، وتنوع مصادر الدخل هو الطريق إلى تحقيق المزيد من الإنجازات لصالح مجموعه شركاتنا.