قال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي إن أجندة مؤتمر العمل الدولي الذي اختتمت أعماله أمس الأول كانت زاخرة بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين ما تطرحه المنظمة واهتمامات سوق العمل الكويتي.



وأضاف الوزير الجلاوي في تصريح لـ «كونا» إن المؤتمر اعتمد في جلسته العامة التقارير الفنية للجان العاملة المشاركة كما ناقش التعديل المحتمل لإعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل 1998، موضحا «أن هذا التعديل يشمل ظروف عمل آمنة وصحية للتأكيد على مسؤولية منظمة العمل الدولية لحماية العمال من الأمراض والإصابات الناجمة عن العمل وأيضا مناقشة أولية حول التلمذة الصناعية الجيدة بهدف إنشاء معيار عمل دولي جديد».



وأشار إلى انعقاد قمة عالم العمل على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي التي تم خلالها مناقشة الإجراءات العاجلة التي يمكن أن تتخذها المنظمة والدول الأعضاء فيها لمعالجة العواقب العمالية والاجتماعية للأزمات المتعددة في العالم من خلال نهج محوره الإنسان من أجل السلام والتنمية الشاملة مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأكثر ضعفا.



وأوضح الجلاوي أن مؤتمر العمل الدولي احتفل باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) حيث كانت هذه الفعالية بمنزلة مناقشة رفيعة المستوى حول الحماية الاجتماعية الشاملة لمكافحة عمل الأطفال.



وأضاف أن المناقشات تستهدف التركيز على تقرير منظمة العمل الدولية و(يونيسف) حول الحماية الاجتماعية وعمالة الأطفال الذي صدر في المؤتمر العالمي الخامس حول عمالة الأطفال الذي عقد في جنوب أفريقيا في شهر مايو الماضي من هذا العام.



وقد تواصلت أعمال الدورة الـ110 لمؤتمر العمل الدولي خلال الفترة من 30 مايو الماضي إلى 11 يونيو الجاري بحضور وزراء العمل من الدول الأعضاء بمنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة مع ممثلي النقابات العمالية والمهنية واتحادات أصحاب الأعمال.