عاطف رمضان



قام فريق طوارئ الفروانية في وزارة التجارة والصناعة بجولة تفتيشية في منطقة جليب الشيوخ أسفرت عن ضبط 2600 إطار مستعمل في مخزن بسرداب إحدى البنايات السكنية.



وقال رئيس فريق الطوارئ في وزارة التجارة والصناعة جمعان المطيري في تصريح لـ «الأنباء»: إن الوزارة مستمرة في جولاتها التفتيشية من خلال انتشار مفتشيها في مختلف مناطق الكويت، مشيرا الى أن فريق الطوارئ لدى الوزارة تمكن من ضبط أحد المحلات المخالفة من خلال تخزينها إطارات مستعملة في مخزن تابع لها.



وأضاف المطيري أن المخالف كان يقوم بتجميع هذه الإطارات المستعملة من الحاويات التي تضعها الشركات الكبرى المتخصصة ببيع الإطارات الجديدة فيها وذلك بعد غسلها ويتم تخزينها في المخزن، لافتا الى ان فريق الطوارئ أعد محضر ضبط للمحل تمهيدا لتحويله الى جهة الاختصاص في الوزارة وتم التحرز على الإطارات.



ورافق رئيس فريق الطوارئ جمعان المطيري خلال الجولة المفتشين: بندر الميموني وناصر الهولان وعبدالهادي السمحاني ومحمد الخرينج وسلطان النصافي ومشعل خلف.