أعلنت عريب الفوزان عن نجاحها في تنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية وورش العمل باللغة الانجليزية لعددمن مدرسي اللغة الانجليزية العاملين في المدارس لصقل مهاراتهم واكتساب المعرفة والكفاءة وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتقدمهم في المستقبل.



وقالت الفوزان في بيان صحافي، إن «مؤسسة أرت أوف لانقويج» تعمل على تمكين المعلمين الكويتيين في اللغة الانجليزية وتطويرها لسوق العمل لتقديم خدمات تعليمية على أعلى مستوى، مشيرة إلى أن الدورات أظهرت مدى جهد المعلمين الكويتيين في تطوير مهاراتهم للنهوض بمستوى تدريس اللغة الانجليزية.



وذكرت أن المؤسسة تقدم الدورات التدريبية بشكل ديناميكي وتفاعلي، مع تقديم محتوى الدورة التدريبية وعروض بوربوينت وممارسة تكميلية ومناقشات جماعية ومجموعة واسعة من الأنشطة.



من جهة ثانية، قالت الفوزان إن «أرت أوف لانقويج للاستشارات والتعليم» تقدم أيضا تدريبا للبنوك وشركات الاتصالات لتمكين الموظفين وتطوير حياتهم المهنية لمواكبة متطلبات سوق العمل في الكويت، مشيدة بإمكانات مدرسي اللغة الانجليزية من المواطنين وقدراتهم اللغوية العالية التي سترفع من جودة ومستوى التعليم في الكويت خلال الفترة المقبلة.



ودعت الفوزان إلى ضرورة القضاء على البيروقراطية في التعليم والتي تعطل عجلة تنمية التعليم داخل البلاد، حيث أصبح العمل في البيئة التعليمية يوميا وروتينيا بإجراءات طويلة ومعقدة وينبغي التحول إلى التعليم الحديث الذي يركز على جودة مخرجات التعليم ورفع مستوى الإبداع.