عادل الشنان



أصدر مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.بدر الوقيان قرارا إداريا باعتماد المخطط التنظيمي المعدل للضاحية الثانية (B سابقا) وقرارا آخر بشأن اعتماد المخطط التنظيمي المعدل للضاحية الرابعة (D سابقا) في مدينة صباح الأحمد السكنية. وأسند الوقيان في قراراته إلى قطاع التخطيط والتصميم (إدارة التنسيق والبرامج) تزويد بلدية الكويت بنسخة أصلية من المخطط التنظيمي المعتمد من المؤسسة لتقوم البلدية بإصدار التراخيص واتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بها، وكذلك تزويد جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة بنسخة من المخطط المذكور.



وذكر في القرار أنه سيعمل به من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر بالجريدة الرسمية.