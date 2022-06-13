طرحت الهيئة العامة للشباب البرنامج التدريبي «الإنتاج الإبداعي والخدمات الإعلامية» ضمن مشروعها «المبادر المحترف» المدرج بالخطة الإنمائية للدولة وبرنامج العمل الحكومي لبناء التنمية المستدامة للدولة. ودعت الهيئة في بيان صحافي أمس الشباب الكويتيين من الجنسين من 18 إلى 34 عاما إلى التسجيل بالبرنامج المذكور وغيره عبر موقعها الإلكتروني www.youth.gov.kw، موضحا ان البرنامج يهدف إلى إثراء القطاع الإبداعي المحلي والإقليمي من خلال نشر المواهب الشبابية بتحويلها إلى مشاريع احترافية تعود بالنفع المادي وترتقي بمستوى الخدمات المجتمعية.



وأكدت أن هذا البرنامج يدخل ضمن خطة التنمية في الكويت الرامية إلى توسيع مشاركة الشباب الكويتيين عبر استثمار الطاقات الشبابية وقدراتهم في مختلف المجالات باعتبارهم الركيزة الأساسية في رؤية كويت جديدة 2035.