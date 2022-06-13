بشرى شعبان



أعلنت نائب المدير العام لقطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية بالتكليف العنود الوزان عن بدء فتح باب تقديم للبعثات الخارجية للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للإعاقة السمعية والبصرية والحركية والجسدية المتوسطة والشديدة بالإضافة إلى الإعاقة التعليمية (صعوبات التعلم) على أن تكون شهادة إثبات الإعاقة سارية المفعول وصادرة بتاريخ لا يقل عن 3 سنوات اعتبارا من يوم الأحد 19 الجاري إلى يوم الخميس 30 الجاري للعام الدراسي 2022- 2023 بمقر الهيئة العامة الرئيسي في حولي.



وأوضحت في تصريح صحافي أنه على الطالب المتقدم أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على ألا تتجاوز صلاحية الشهادة عامين دراسيين من تاريخ التخرج بنسبة لا تقل عن 75% للتخصص العلمي والأدبي ما عدا صعوبات التعلم بنسبة 80% للتخصص العلمي والأدبي.



وبالنسبة إلى الطالب الحاصل على شهادة الثانوية الأجنبية من داخل الكويت أو خارج الكويت أو من إحدى الدول العربية قالت العنود عليهم بتقديم معادلة للشهادة من إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية في الكويت لخريج عام (2019 - 2020)، (2020-2021)، (2021 - 2022).