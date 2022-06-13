قال مدير زكاة الفحيحيل التابعة لقطاع البرامج والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية إيهاب الدبوس: نولي ملف الأيتام عناية خاصة، ونضعه ضمن سلم أولوياتنا، ونحرص في مشروع «اترك أثرا في دنياك» على توفير الحياة الكريمة للأيتام، فنقدم لهم الرعاية الاجتماعية والتعليمية الصحية، وأن نخرج للأمة طاقات بشرية فاعلة من الأيتام تسهم في تقدمها ورفعتها. وأوضح الدبوس أن مشروع «اترك أثرا في دنياك» يضم 10 مشاريع كاملة لليتيم في مشروع واحد، منها الحقيبة المدرسية، وكسوة الشتاء، والعجلة المدرسية، وخلال شهر رمضان المبارك، نحرص على إدخال السرور على شريحة الأيتام، فنوزع لهم سلال إفطار الصائم، بجانب كسوة العيد والعيدية، وفي عيد الأضحى نوزع لحوم الأضاحي للأيتام، بجانب إقامة المخيمات الطبية وإجراء الفحوصات والتحاليل والكشوفات اللازمة للأيتام وتوزيع الأدوية عليهم، ويوفر المشروع كل احتياجات اليتيم، بقيمة 20 دينارا شهريا 240 سنويا، ويمكن المساهمة بالمشروع عن طريق الاستقطاع الشهري أو الدفع بالكي نت.



وحث الدبوس أهل الخير والإحسان المساهمة والمشاركة في المشروع.