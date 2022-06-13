بشرى شعبان



أعلنت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي في الهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد عن إطلاق حملة توعوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي باللغتين العربية والإنجليزية تحث فيها أصحاب الأعمال على ضرورة الالتزام بقرار حظر العمل في الأماكن المكشوفة حرصا على سلامة العمالة، وذلك عبر نشر فلاشات باللغتين تشدد فيها على ضرورة الالتزام بحظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة من الساعة 11 ظهرا إلى الساعة 4 عصرا.



وقالت المزيد في تصريح لـ«الأنباء» ان قرار حظر تشغيل العمالة وقت الظهيرة لا يؤثر على تنفيذ المشاريع، حيث يستطيع صاحب العمل تشغيل العمالة في ساعات الصباح الباكر أو مساء مشددة على ان القرار يهدف إلى حماية العمالة من التعرض لأضرار صحية ويحمي أصحاب الأعمال من التعرض للمساءلة القانونية.



وكشفت المزيد عن تلقي فرق التفتيش التبليغ عن أي تشغيل العمالة عبر الواتساب على الرقم 99523590، مشيدة بتعاون أغلب أصحاب الأعمال والتزامهم بتنفيذ القرار.