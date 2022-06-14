عمادي لـ «الأنباء»: أسعار حملات الحج للموسم الحالي تبدأ من 2500 دينار و«الميسّر» من 1650

طلبنا زيادة 4000 حاج للمواطنين و1000 لـ«البدون» ونأمل موافقة السلطات السعودية

لا يسمح للحملة أن تأخذ أكثر من ٣٠% من تكلفة الخدمات الأساسية شاملة المصاريف الإدارية

افتتاح مبنى مركز المخطوطات في غرناطة قريباً وسيكون مرجعاً في تعقيم المخطوطات

استطعنا تخفيض أسعار حملات الحج المتجاوزة 4000 دينار بعد وضع ضوابط محددة

عقود الفنادق والباصات والمشاعر محددة والمبالغ ثابتة في المسار الإلكتروني للحج بالمملكة

«الأوقاف» هي الجهة الوحيدة التي تقوم بتعقيم المخطوطات ولدينا مختصون بهذا المجال

إنشاء أول أكاديمية للزواج في الكويت تحت رعاية وزارة الأوقاف وبدعم الأمانة العامة للأوقاف

عودة برنامج «زيارة الدواوين» قريباً حسبما هو مخطط له.. ومناشط عديدة خلال الفترة المقبلة



أجرى اللقاء: أسامة أبوالسعود



كشف وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية م.فريد عمادي أن الوزارة قامت بالضغط على حملات الحج لتخفيض الأسعار لهذا العام عن 4000 دينار لتبدأ من 2500 لعموم الحملات المتعددة و1650 دينارا لحملات الحج الميسر. وقال م.عمادي، في لقاء خاص مع «الأنباء»، ان زيادة تكاليف الخدمات وتقليل حصة حجاج الكويت ومختلف الدول ساهما في زيادة الاسعار عن السنوات الماضية، لافتا إلى ان الوزير عيسى الكندري أرسل كتابا لوزير الحج والعمرة في السعودية يطلب زيادة 4000 حاج للمواطنين و1000 لـ «البدون»، معربا عن أمله في موافقة سلطات المملكة.



وأعلن عن جملة من المشروعات الجديدة التي ستنفذها الوزارة منها ولأول مرة انشاء «أكاديمية للزواج» للمحافظة على كيان الاسرة الكويتية، ونقل تبعية مركزي «اصلاح ذات البين» و«الاستماع» من «الأمانة العامة للأوقاف» إلى وزارة الأوقاف، مشيدا بدعم الأمانة العامة للأوقاف في هذا الشأن، لافتا إلى افتتاح مبنى مركز المخطوطات في منطقة غرناطة وسيكون مرجعا للدولة في تعقيم المخطوطات الاصلية ومزارا لوفود الكويت، مبينا ان الوزارة هي الجهة الوحيدة في الكويت التي تقوم بتعقيم المخطوطات ولدينا متخصصون بهذا المجال.



وذكر انه تم توصيل التيار الكهربائي لمركز دور القران في منطقة القيروان وآخر في سعد العبدالله وهي مبان لأكثر من مركز صباحي ومسائي وجار الآن تأثيثها، آملا ان تبدأ الدراسة بها في فصل الخريف القادم، وفيما يلي التفاصيل:



في البداية، حدثنا عن استعدادات «الاوقاف» لموسم الحج بعد قرار السعودية استقبال مليون حاج من الداخل والخارج وخاصة برنامج الحج الميسر الذي توفره الوزارة كل عام؟



٭ منذ اعلان المملكة العربية السعودية عن استقبال مليون حاج لهذا العام، بدأت الوزارة اجراءاتها لتنظيم هذا الموسم، حيث تواصل إدارة شؤون الحج والعمرة الجهود للقيام بالدور المنوط بها على اكمل وجه، وعقدت اللجنة العليا للحج والعمرة اكثر من اجتماع لتنظيم الموسم، وحصة الكويت للموسم الحالي 3622 حاجا، وان كانت قليلة عن الاعوام السابقة، فهذا القرار على العالم الاسلامي اجمع تحسبا لأي مشكلات صحية، وهذا قرار نحترمه ونقدره وهو من باب الحرص على سلامة الحجاج وتوفير اقصى درجات الراحة والأمان لضيوف الرحمن، واتخذنا مجموعة من القرارات بعد صدور اللائحة الجديدة خلال فترة «كورونا»، وكان من ابرز بنودها تخصيص عدد معين من اعداد الحجاج كل عام لبرنامج الحج الميسر، وكان تيسير اداء الفريضة قضية محورية أساسية خاصة مع زيادة تكاليف الحج بشكل عام سواء داخل المملكة أو النقل والطيران، وقررنا تخصيص 15% من عموم أعداد حجاج دولة الكويت لبرنامج الحج الميسر، بما يوازي 663 حاجا تم تقسيمهم على 3 حملات بعد تقدم 10 حملات وكانت أسعارهم معقولة إلى حد ما، لأن الاسعار في المملكة زادت عن السنوات الماضية.



واقل سعر لحملات الحج الميسر هذا العام 1650 دينارا، والحملة الثانية 1690، والثالثة التي تتضمن خدمات مكة والمدينة بـ 1750 دينارا، وهي اسعار معقولة والحملات خفضت السعر لهذا الحد، لأننا زدنا عدد الحجاج لحملات الحج الميسر، بحيث يخصص لكل حملة 220 حاجا، وزيادة العدد تمكن صاحب الحملة من تخفيض السعر، وطبعا الخدمات المقدمة متميزة واطمأننا على ذلك من خلال لجنة الكشف على مساكن الحجاج والتي انهت زيارتها للمملكة قبل أيام وتفقدت جميع المباني الخاصة بحملات الحج الكويتية وما تقدمه من خدمات لضيوف الرحمن هذا العام. وبفضل الله اعتمدت اللجنة سكن جميع الحملات والحملات المخصصة للحج الميسر جميعهم في فنادق واماكن سكن ممتازة وباصات جديدة، بالاضافة إلى خدمات البوفيه المفتوح وان شاء الله تكون تجربة الحج الميسر اكثر نجاحا هذا العام من الاعوام السابقة.



ماذا عن بقية الحملات وأسعارها لهذا الموسم؟



٭ فيما يخص بقية الحملات فقد شكلنا لجنة لضبط الاسعار وتضم فريقا من ادارة حماية المستهلك في وزارة التجارة ومن وزارة الاوقاف واتحاد حملات الحج، وتم اعتماد جميع اسعار الحملات هذا العام بما يتناسب مع الاسعار الموجودة في السعودية، لان هناك خدمات متعلقة بالمشاعر وكلها زادت عما كانت عليه في السابق، وهذا يعكس سبب ارتفاع الاسعار. والحملات وضعت اسعارها بما يتناسب مع الوضع في المملكة، وإدارة شؤون الحج بدأت الترتيبات في بعثة الحج وتقسيم اعضاء البعثة على اللجان المختصة والتي ستبدأ العمل من الكويت وكذلك وفود الجهات الاخرى مثل «الصحة» و«الداخلية» و«الخارجية» و«الاعلام» و«الإطفاء» وهيئة الشباب والرياضة، وغيرها، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يكون موسما متميزا وتكون خدماته متميزة وراقية ومريحة لضيوف الرحمن.



هناك شكاوى دائمة من ارتفاع اسعار الحملات، هل قامت الوزارة بجهود للضغط على الحملات لتخفيضها هذا العام؟



٭ طبعا من خلال لجنة ضبط الاسعار استطعنا تخفيضها لأنها كانت تتجاوز 4000 دينار، لكن استطعنا ان نخفضها من خلال وضع ضوابط محددة تخص 7 خدمات رئيسية منها السكن والتذكرة والباصات والمشاعر، فحددنا نسبة لكل الحملات لا تزيد عن 30% من تكلفة هذه الخدمات الموجودة على مسار الحج الالكتروني في السعودية، وبالتالي فعقود الفنادق والباصات والمشاعر كلها محددة بأرقام من خلال المبالغ الموضحة والثابتة في المسار الالكتروني، وتقوم اللجنة بالتأكد من ان هذه الارقام متطابقة مع ما هو موجود في المسار الالكتروني، ولا يسمح لكل صاحب حملة بأن يأخذ اكثر من 30% من التكلفة وتشمل تقريبا 15% مصاريف ادارية و15% أرباحا، والنسبة التي يحصل عليها صاحب الحملة معقولة.



حملات متميزة



هل تختلف الخدمات من حملة لأخرى وفقا لحملات متميزة واخرى أقل تميزا؟



٭ ولله الحمد جميع حملات الحج الكويتية متميزة، سواء الحج الميسر او غيرها، وهذا العام تقريبا اغلب الحملات أجّرت في فنادق 5 أو 4 نجوم لأن عدد كل حملة 41 حاجا، وتأجير الفنادق له كلفة زائدة فتكلفة السرير في الفندق ليست اقل من 1000 دينار، والبعض يريد غرفة مفردة وتصل 2000 دينار، اضافة إلى كلفة الباص والتذكرة التي يرغب أيضا البعض في ان تكون درجة اولى، فالتذكرة السياحية اليوم تكلفتها 300 دينار والدرجة الاولى تصل 600، لذلك فعلى حسب الخدمات التي يرغب فيها الحاج يقدمها صاحب الحملة، ونقوم في لجنة ضبط الأسعار بمراجعة جميع الأسعار.



ولكن ما أقل سعر للحج هذا العام بخلاف الحج الميسر؟



٭ أول سعر للحملات بعد «الحج الميسر» تقريبا 2500 دينار، وبعد ذلك يتراوح بين 3000 و3200 و3500 و3700 وصولا إلى 3800 وجميعها بحسب الخدمات المقدمة من كل حملة للحجاج، وكما ذكرنا ان عدد حجاج كل حملة 41 حاجا، فكلما قل العدد ارتفعت تكلفة الحاج، لأن المصاريف الادارية وغيرها بدلا من ان يقسمها على 100 حاج يقسمها على 40 فقط، وبالتالي زادت التكلفة عن الاعوام السابقة.



دمج الحملات



ماذا عن دمج الحملات هذا العام، فكما علمنا تم تخفيضها من 75 إلى 50 فقط؟



٭ وفقا لنظام اللائحة الجديدة سمحنا بأن يتم الدمج الحقيقي من خلال الشركات، وذلك باتحاد 4 حملات بحد اقصى وتكوين شركة، وبالفعل لدينا 75 ترخيص حملة حج، وبعضهم اندمجوا بتراخيص فعلية في شركات مسجلة بوزارة التجارة، ولذلك قل العدد إلى 50 تقريبا.



في ظل زيادة اعداد المتقدمين هذا العام، هل تقدمتم بطلب زيادة حصة لحج المقيمين بصورة غير قانونية؟



٭ وجه الوزير عيسى الكندري خطابا لوزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية بطلب زيادة العدد بالنسبة للحجاج الكويتيين والموافقة على حج 1000 من «البدون» وزيادة حصة الكويت عن 3622 حاجا، وننتظر موافقة اللجنة المختصة، ونأمل موافقتها ان شاء الله.



كم عدد الزيادة التي طلبتها الكويت من المملكة العربية السعودية هذا العام؟



٭ طلبنا زيادة 4000 حاج للمواطنين و1000 لـ «البدون» هذا العام.



حدثنا عن الجهود الاخرى التي تبذلها الوزارة وخاصة في مجال المشاريع الكبرى ومنها مبنى جديد في منطقة جنوب السرة وآخر للمخطوطات وغيرها من الامور الجديدة؟



٭ لله الحمد لدينا العديد من المشاريع حاليا في طور الاستلام ومنها مبنى المخطوطات في منطقة غرناطة، وهو مبنى متميز في تصميمه، وسيكون مركزا للمخطوطات، فإدارة المخطوطات والمكتبات تعتبر مرجعا للدولة في تعقيم المخطوطات الاصلية، و«الأوقاف» هي الجهة الوحيدة في الدولة التي تقوم بتعقيم المخطوطات، ولدينا متخصصون في هذا المجال، وان شاء الله سيكون هذا المبنى مقرا لهذه الادارة وسيكون مزارا لكثير من الوفود، ونأمل ان يتم ايصال التيار الكهربائي له قريبا.



ولدينا عدد من المباني الاخرى التي تم ايصال التيار اليها، منها مركز لدور القرآن في منطقة القيروان وآخر في منطقة سعد العبدالله، وهي مبان لأكثر من مركز صباحي ومسائي، وجار الآن تأثيثها، ونأمل ان تبدأ الدراسة بها في فصل الخريف القادم، ولدينا أيضا مبنى تحت الانشاء بمنطقة جنوب السرة وهو حاليا في طور التشطيبات، وملاصق لمقر بيت الزكاة وسيكون مقرا لإدارات الوزارة.



بعد عودة الحياة الطبيعية وعمل دور القرآن ومركز الوسطية ولقاءات الدواوين وغيرها من الانشطة المتعددة، حدثنا عن تلك الجهود.



٭ الحمد لله مع عودة الحياة الطبيعية كانت «الأوقاف» احدى الوزارات التي نشطت بالفعل من خلال اداراتها المختلفة، وهو ما كان واضحا خلال شهر رمضان الماضي والذي شهد نشاطا بارزا ومتميزا للوزارة والعاملين بها من خلال المساجد والمراكز الرمضانية واستضافة القراء، ولله الحمد كان نشاطا متميزا وطيبا، وكذلك فالقطاعات المختلفة مستمرة في تقديم انشطتها من خلال استضافة العلماء من داخل الكويت وخارجها.



وقطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الاسلامية يقوم بدوره في تحفيظ كتاب الله والعلوم الشرعية، وتم تشكيل الفرق المختلفة من خلال مركز تعزيز الوسطية والتنسيق مع 7 وزارات معنية تعمل على قدم وساق، وبرنامج زيارة الدواوين سيعود قريبا مرة اخرى حسب ما هو مخطط له، ونأمل خلال الايام القادمة ان تشهد الوزارة مناشط متعددة في جميع اداراتها وقطاعاتها، ونعمل حاليا على أحد الموضوعات التي تهم المجتمع الكويتي وهي «أكاديمية الزواج».



أكاديمية الزواج



ماذا عن أكاديمية الزواج الجديدة وما اختصاصاتها وجهودكم في تيسير عملها؟



٭ هناك تنسيق مع الامانة العامة للأوقاف ولديهم مشروعان هما «إصلاح ذات البين» ومركز «الاستماع»، لمعالجة المشكلات التي تعاني منها الاسرة الكويتية، وتقديم المشورة للحد من وقوع حالات الطلاق، وتم الاتفاق على نقل تبعية المشروعين إلى وزارة الأوقاف.



ولدينا طاقات كبيرة من الأخوات في ادارة التنمية الاسرية، وعدد من الاخصائيات الاجتماعيات والنفسيات، وجار الآن تدريبهن في دورات مكثفة للقيام بهذا الدور.



أكاديمية الزواج احد المشاريع المهمة وفكرتها تقوم على توفير مقومات استقرار الأسر من خلال تدريب الزوج والزوجة قبل الزواج، ولدينا مقترح سنقدمه لوزارة العدل بأن يكون احد شروط عقد القران حصول العروسين على دورة في أكاديمية الزواج.



وهذه الفكرة موجودة في بعض الدول الاسلامية الاخرى مثل ماليزيا والتي انخفضت بها نسبة الطلاق من 30% إلى 6% نتيجة هذا الاجراء، فقبل الزواج لابد من اتمام الزوج والزوجة لدورة وحصولهما على شهادة، وبالطبع هذه الفكرة مازالت في طور الاعداد وتحتاج إلى تشريع من خلال مجلس الأمة، ولكننا نعمل عليها، لأن هدفنا هو الحفاظ على الاسرة الكويتية، فكثير من المشاكل سببها التفكك الاسري وزيادة معدلات الطلاق، ولذلك فهدفنا الاول والاخير المحافظة على كيان الاسرة لأنها الاساس في أي عملية تنموية وبناء صحيح في المجتمع.