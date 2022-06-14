أعلن الديوان الوطني لحقوق الإنسان أن عمل الأطفال في الكويت لا يشكل ظاهرة كما في مختلف دول العالم، مبينا أن الحالات المسجلة في البلاد قليلة مقارنة بالدول الأخرى.



وقالت نائب رئيس الديوان د.سهام الفريح في تصريح صحافي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الذي يصادف أمس الأول إن أنشطة الديوان مستمرة في رصد ومتابعة أي ظاهرة حول عمل الأطفال.



وأشارت د.الفريح الى ان عمل الأطفال ظاهرة عالمية تتفاوت في حدتها من مجتمع لآخر، مؤكدة أن هذه القضية لا تشكل ظاهرة في الكويت وهناك حالات قليلة لعمالة الأطفال قد تكون ازدادت في الآونة الأخيرة خصوصا في أماكن تصليح السيارات (الكراجات)، وكذلك بعض الباعة المتجولين بالشوارع لكنها تبقى محدودة.