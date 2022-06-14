استقبل مدير عام بنك الائتمان صلاح المضف المدير العام السابق للبنك محمد عباس النومس وتبادلا الأحاديث الودية والتجارب والخبرات السابقة التي يتمتع بها وزير الإسكان الأسبق محمد النومس ومدير عام البنك.



وأكد النومس خلال اللقاء أهمية استدامة البنك ووضع الحلول المستدامة لمستقبل البنك لاستدامة الرعاية السكنية للمواطنين، وأكد المضف المضي قدما بهذا الاتجاه لاستقرار هذه المؤسسة العريقة التي تحظى بدعم مباشر من القيادة السياسية لضمان استدامتها في تمويل المواطنين.



وأثنى النومس بالتطور والإنجاز الذي شهده البنك في عهد الإدارة الحالية.



وأعلن المضف عن استقبال طلبات خيطان الجنوبي والتي تبلغ 1445 قسيمة، حيث تم استقبال ما يقارب 300 طلب إلكترونيا Online وتم تمويلها بما يقارب 21 مليون دينار.



وأكد المضف جاهزية البنك واستعداده التام لتلبية كل طلبات خيطان الجنوبي من خلال التسهيلات الإلكترونية في تقديم الطلبات إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية للبنك والتطبيق الهاتفي الخاص بالبنك.