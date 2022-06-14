

استعرضـــت رئيســـة الجمعية الكويتية لدعــم المخترعين والابتكار د.فاطمة الثلاب رؤية الجمعية ودور المخترعين والمبتكرين في رسم خطوات المستقبل باعتبارهم العنصـر الأساسي للانتقال إلى عصر الذكاء الاصطنـاعي والتكنولوجيا والرقمنة، مشددة على أن تشجيع رواد أعمالنا على استخدام التطبيقات الذكية بكل أنواعها سيمكنهم من ضمان الديمومة والنمو ويحميهم من تقلبات السوق والأزمات الاقتصادية.



وقالت الثلاب في كلمة لها خلال المؤتمر الافتراضي العالمي الثالث لدعم منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال إن المؤتمر يأتي بعد تجربة استثنائية عاشتها البشرية مع وباء كورونا، استدعت تسارع الخطى وحرق مراحل زمنية للوصول إلى مجتمع آمن من كل الجوانب. وأضافت: كان من الذكاء البشري وضع الابتكار في المقدمة كونه بداية الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا وبوابة الوصول إلى الذكاء الاصطناعي المنشود الذي بات ضرورة ليس لتنويع الاقتصاد فقط، بل لضمان ديمومة النمو الاقتصادي الذي سيرتبط حتما بالمعرفة، مشيرة إلى أن المجتمعات البشرية تقف اليوم أمام تحديات كبيرة إلى حد رسم مستقبل جديد لا مكان فيه لمن لا يمتلك أدوات المعرفة، فالموارد الطبيعية الوحيدة مثل النفط لن تستطيع وحدها بناء اقتصاد، والرهان على مصدر وحيد للدخل سيكون خاسرا.