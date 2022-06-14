أكد الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالإنابة د.عيسى الأنصاري عدم صحة تعرض آثار جزيرة فيلكا للعبث، مشددا على أن الأمانة العامة تقوم بواجبها بشأن الإجراءات الاحترازية والحمائية الخاصة بالحفاظ على الآثار والمواقع الأثرية في الكويت. جاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به الأنصاري أمس اثر ما يتداول في بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول «تعرضت له مواقع أثرية في جزيرة فيلكا من سرقة والعبث من قبل زوار أجانب». وقال إن المواقع الأثرية في جزيرة فيلكا يتم الدخول إليها من بوابة رئيسية وهي محاطة بسياج ونقاط حراسة وتتوافر في تلك المواقع كاميرات مراقبة على مدار الساعة ويتم استقبال الزوار بعد التأكد من هوياتهم.