أكد الفنان التشكيلي محمود أشكناني أهمية المشاركة في المعارض العالمية لنشر الفن الكويتي إلى العالم، مبينا أن الرسم التجريدي المحلي يتميز بالجودة والإتقان.



وقال أشكناني في اتصال مع «كونا» أمس الأول إنه يشارك حاليا بخمسة أعمال فنية وفيلم وثائقي في معرض سومبزيوم الدولي الـ30 في هنغاريا، معتبرا ان المشاركة بمثل هذه المعارض الدولية لها دور في نقل الصورة الفنية الحضارية للفن التشكيلي الكويتي.



وأشار الى انه وضمن فعاليات المعرض تم عرض فيلم وثائقي بعنوان (زري) يبرز اعماله الفنية على مدى 50 عاما، مؤكدا أهمية دور الفنان بتمثيل بلاده خير تمثيل وايصال ونشر الثقافة البصرية ونقل الصورة المشرفة عن بلاده.



ولفت الى ان الفن الكويتي له طابع مميز لاسيما الرسم التجريدي بسبب الجودة والإتقان في الأعمال التي يتم إنتاجها، معتبرا أن الاحتكاك مع كبار الفنانين العالميين له دور كبير في اكتساب خبرات جديدة فضلا عن اهميته في استعراض النتاج الفني الكويتي المتميز.



يذكر أن المعرض الذي يقام في مدينة كيندليمايور جنوب غربي العاصمة بودابست انطلق منذ أسبوعين بمشاركة 30 فنانا من مختلف دول العالم.