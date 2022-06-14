بادرت جمعية الصداقة الانسانية الكويتية بتقديم مساعدات عاجلة وضرورية لدار إيواء العمالة الوافدة التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة شملت مستلزمات واحتياجات معيشية ضرورية.



وقال مدير عام الجمعية خالد بن سبت: ان الجمعية دأبت منذ أعوام على تقديم المساعدة لدار الإيواء بتوفير ما تحتاجه النزيلات وعددهن 200 سيدة من مستلزمات معيشية يومية وملابس، لافتا الى أن الجمعية قدمت مساعدات كثيرة ومتنوعة شملت القطاعين الصحي والتعليمي، حيث غطت تكاليف مئات عمليات غسيل الكلى لمواطنين ومقيمين، والمصاريف التعليمية لمئات الطلبة المعسرين لتمكينهم من متابعة تحصيلهم الدراسي، وتجهيز عدد من مراكز التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة.



وأفاد بأن الجمعية مستمرة من خلال مشاريعها الخيرية والإنسانية بمساعدة من تنطبق عليه الشروط.