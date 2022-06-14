احتفل الأردن بمدينة (إربد) عاصمة للثقافة العربية بحضور مسؤولين ثقافيين عرب من بينهم الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت د.عيسى الأنصاري.



وقال الأنصاري في تصريح لـ (كونا) عقب الاحتفال الذي حضره رئيس الوزراء الأردني مندوبا عن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس إن مدينة (اربد) تمتاز بجامعاتها وقراها وقمحها وبعدها الثقافي وتنوع موروثها الثقافي خاصة وهي أيضا مسقط رأس شاعر الأردن الكبير مصطفى وهبي التل.



وأضاف ان الحضور العربي في هذا اليوم «يجسد دعما عربيا للمدينة وللتعبير عن الاعتزاز بالأردن بلدا عربيا احتضن عبر تاريخه ثقافات متنوعة»، لافتا إلى أن دورة اربد عاصمة للثقافة العربية ستكون حافلة بمختلف الفنون.



وأكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة في كلمة بالحفل أن اختيار اربد عاصمة للثقافة العربية يأتي منسجما مع التوجهات التحديثية والإصلاحية في الأردن والتي يعد المشهد الثقافي واحدا من أركانها، فالثقافة هي ذاكرة الأمة وسجل تاريخها في الحضارة الإنسانية وهي الحصن المنيع الذي يحمي المجتمعات والعقول من الانجراف وراء الأسباب التي تؤدي إلى خلخلتها وزعزعة تماسكها.



من جانبه، قال مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الكسو) د.محمد ولد اعمر أن برنامج عواصم الثقافة العربية أضحى من أهم برامج المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الالكسو) لما حققته من حركة ثقافية معتبرة في مختلف العواصم السابقة، لافتا إلى أن المنظمة حرصت على توثيقه وتضمينه في منصة (الالكسو) لإتاحة مكوناته أمام الجمهور العربي.



وأوضح أن المنظمة وجهت إدارة الثقافة ومرصد (الكسو) بإعداد دراسة تقييمية لمسيرة عواصم الثقافة العربية حتى تتمكن من تطوير أداء هذه الفعالية السنوية الكبرى بما يجعلها تنسجم مع أدوارها الحضارية وتستجيب للفاعلين والفرقاء الثقافيين.



بدورها، أكدت وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار أن رواد الفكر على امتداد الوطن الكبير ورواد الثقافة والإبداع والفنون سيجعلون من إربد إرثا كبيرا وظاهرة اجتماعية وثقافية وفنية وفرصة اقتصادية كبيرة «علينا استغلالها لنؤكد ريادة هذه الأرض وتميز أهلها وقبولهم التحدي في المجالات كافة».



وفي نهاية الحفل تسلمت وزيرة الثقافة الأردنية راية عاصمة الثقافة العربية من وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبوسيف إيذانا باختيار اربد عاصمة للثقافة العربية 2022 بعد مدينة بيت لحم عاصمة الثقافة العربية 2021. وأكد وزير الثقافة الفلسطيني «أن بيت لحم لم تعد من هذه اللحظة عاصمة للثقافة العربية ولكن القدس بقيت عاصمة دائمة للثقافة العربية».



واشتملت الاحتفالية على أوبريت غنائي بعنوان (اربد اقحوانة الحياة) تم خلاله استعراض تاريخ الأردن خلال فتراته التاريخية المختلفة وصولا إلى منجزه الثقافي في مئويته الأولى وعبوره بأمل نحو مئويته الثانية.