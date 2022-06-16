ألحق منتخبا ألمانيا والمجر خسارتين فادحتين بإيطاليا بطل أوروبا ووصيفه انجلترا، ففاز الأول على ضيفه 5-2 والثاني على مضيفه 4-0 الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة من المستوى الأول لدوري الأمم الاوروبية لكرة القدم.



وانتزعت المجر صدارة «مجموعة الموت» بعدما جددت فوزها على انجلترا ورفعت رصيدها إلى 7 نقاط لتدخل بقوة على خط التأهل إلى نصف النهائي بخلطها للأوراق، متقدمة بفارق نقطة عن ألمانيا ونقطتين عن «الآزوري»، فيما تجمد رصيد انجلترا عند نقطتين في قاع الترتيب.



على ملعب «بوروسيا بارك» في مونشنغلادباخ، ألحقت ألمانيا الخسارة الأولى بإيطاليا في النسخة الثالثة لدوري الأمم بعدما تعادلا 1-1 افتتاحا، قبل أن يفوز «الآزوري» على المجر 2-1 ويتعادل مع انجلترا سلبا.



في المقابل، حقق رجال المدرب هانز فليك فوزهم الاول بعد ثلاثة تعادلات أمام كل من إيطاليا وانجلترا والمجر بالنتيجة ذاتها 1-1 في هذه البطولة.



وأثنى فليك على تألق مهاجم «المانشافت» تيمو فيرنر بتسجيله هدفين، وقال: «أنا سعيد للغاية لتيمو لأنه سجل هدفين، وهذا أمر مهم بالنسبة له ولثقته بنفسه»، مضيفا ثناء كبيرا للمنتخب، لقد كان هذا بمنزلة اختبار صعب لنا بعد ثلاثة تعادلات، لم نلعب بشكل مثالي ولكن يجب ألا نتحدث عن الامر بهذه الأمسية، الانتصارات مهمة لأنها جيدة للثقة بالنفس.



من جهته، علق المدرب روبرتو مانشيني على الخسارة المذلة أمام الألمان قائلا: «من المؤسف أن ننهي نافذتنا الدولية بهذه الطريقة، لكن الألمان أقوياء، لقد علمنا ذلك، افسحنا لهم المجال بخلق العديد من الفرص في الشوط الأول، تركناهم يلعبون كثيرا»، مضيفا قمنا ببعض الأشياء الجيدة على الرغم من النتيجة، لكن من الواضح أننا نأسف على إنهاء المباراة بهذه النتيجة.



وفي المجموعة الرابعة، حققت هولندا فوزا مثيرا على ويلز 3-2، وفي مباراة أخرى ضمن المجموعة ذاتها، حافظت بلجيكا على آمالها في بلوغ نصف النهائي بفوزها خارج أرضها على پولندا بهدف سجله ميتشي باتشواي (16)، ورفع المنتخب الهولندي رصيده الى 10 نقاط من 4 مباريات مقابل 7 لبلجيكا.



وفي مواجهات أخرى، تغلب منتخب البوسنة والهرسك على فنلندا 3-2، وتغلب الجبل الأسود على رومانيا 3-0، وتخطى منتخب اسكتلندا مضيفه أرمينيا 4-1، فيما تعادل منتخب أوكرانيا مع نظيره ايرلندا 1-1.



ساوثغيت: أتحمّل مسؤولية الخسارة التاريخية



أقر مدرب منتخب إنجلترا غاريث ساوثغيت أنه يتحمل مسؤولية أقسى خسارة لبلاده على أرضها منذ 94 عاما، بعد سقوطها المذل برباعية نظيفة أمام المجر في دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، وكانت المرة الاولى تخسر فيها بطلة العالم 1966 بفارق أربعة أهداف على أرضها، منذ سقوطها 5-1 ضد اسكتلندا في 1928.



وقال ساوثغيت بعد المباراة «اخترنا أن نشارك بتشكيلة شابة من أجل إضفاء المزيد من الطاقة والحيوية، مضيفا أنا المسؤول في النهاية، في الشوط الثاني بتنا مكشوفين أكثر، وفي نهاية المباراة، كنا نهاجم بالعديد من اللاعبين وتركنا المساحات خلفنا».