أعلن نادي ليفربول الانجليزي تعاقده رسميا مع مهاجم منتخب الأوروغواي ونادي بنفيكا البرتغالي داروين نونييز مقابل صفقة يمكن أن تصل الى 100 مليون يورو وهو رقم قياسي للنادي، متجاوزة الرقم الذي دفعه ليفربول لساوثمبتون (85 مليون يورو عام 2018) لضم قلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك.



وقال ليفربول في بيان «قام ليفربول بتسجيل عقد اللاعب داروين نونييز قادما من بنفيكا الخاضع للحصول على اجازة عمل».



وأعرب نونييز عن سعادته بالانتقال الى فريقه الجديد بقوله: «أنا سعيد للغاية بالتواجد هنا في ليفربول، انه ناد ضخم، عندما وصلت الى مقر التدريبات، فوجئت بالترتيبات الموجودة»، مضيفا أحد الأسباب التي أتيت من أجلها الى ليفربول هو احراز الكؤوس والألقاب.



وسجل نونييز الذي سيحتفل بعيد ميلاده الثالث والعشرين في 26 الحالي، 34 هدفا في 41 مباراة في صفوف بنفيكا الموسم الفائت في مختلف المسابقات.



وكان ليفربول توج بكأس رابطة الأندية الانجليزية المحترفة وكأس انجلترا بفوزه على تشلسي في المسابقتين وبركلات الترجيح أيضا في الموسم الفائت.