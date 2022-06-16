كشفت قطر أمس عن الملصق الرسمي لكأس العالم 2022 في كرة القدم التي تستضيفها نهاية العام الحالي للمرة الأولى في الشرق الأوسط. واستضاف مطار حمد الدولي احتفالية خاصة للإعلان عن الملصق الذي صممته الفنانة القطرية بثينة المفتاح، ويعكس ثقافة البلاد وتراثها وشغف القطريين باللعبة الأكثر شعبية في العالم.



ويبرز الملصق الرئيس للبطولة الاحتفال بكرة القدم وشعبيتها الواسعة في أنحاء العالم العربي، من خلال تصوير مكونين من غطاء الرأس التقليدي للرجال في قطر والمنطقة، وهما الغترة والعقال، يلوحان في الهواء مع كلمة «هيا».