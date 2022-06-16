أكملت كوستاريكا عقد المنتخبات المتأهلة الى مونديال قطر 2022 وعددها 32، بفوزها على نيوزيلندا 1-0 ضمن ملحق دولي بين رابع تصفيات كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) وبطل أوقيانيا، الثلاثاء على ستاد أحمد بن علي في الدوحة.



وسجل جويل كامبل هدف المباراة الوحيد بعد مرور 3 دقائق على بداية المباراة.



وستنضم كوستاريكا إلى المجموعة الخامسة مع إسبانيا وألمانيا واليابان، في البطولة المقررة بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر في قطر.



وهي المرة السادسة التي تتأهل فيها هذه الدولة الصغيرة إلى كأس العالم بعد 1990 و2002 و2006 و2014 و2018، وكانت أبرز مشاركاتها في 2014 عندما بلغت ربع النهائي وخسرت بركلات الترجيح أمام هولندا.



في المقابل، فشلت نيوزيلندا في التواجد للمرة الثالثة في الحدث العالمي بعد عامي 1982 و2010 عندما ودعت من الدور الأول.

وسبق لنيوزيلندا أن خسرت في الملحق مرتين، أمام المكسيك في تصفيات 2014 (5-1 و4-2)، والبيرو في تصفيات 2018 (0-0 و0-2).