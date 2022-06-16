تأهلت التونسية أنس جابر، المصنفة رابعة عالميا، إلى الدور الثاني من دورة برلين للتنس بفوزها بسهولة على التشيكية كارولينا موخوفا 6-3 و6-3.



وشاركت جابر المصنفة أولى في الدورة بعد انسحاب الپولندية إيغا شفيونتيك لمشكلة في كتفها في أول دورة لها منذ خسارتها في الدور الافتتاحي لبطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى.



وضربت جابر موعدا في الدور التالي مع الأميركية أليسيا باركس الفائزة على الصينية تشينوين تشنغ 6-3 و7-6 (7-4).



وقالت جابر وهي تتطلع إلى بطولة ويمبلدون بعدما حققت فوزها السادس والعشرين هذا العام «كانت مباراة صعبة، لكنني أريد أن أستمر في التطور».



وفي مباراة ثانية، قلبت فيرونيكا كودرميتوفا تخلفها بمجموعة أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا الثالثة إلى فوز قاتل بمجموعتين 7-5 و6-4.