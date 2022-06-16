واصل منتخب السعودية الأولمبي حلمه نحو التتويج بلقب كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم تحت 23 عاما، للمرة الأولى في تاريخه، عقب تأهله للمباراة النهائية في المسابقة القارية.



وتغلب المنتخب السعودي الأولمبي 2-0 على نظيره الأسترالي، الأربعاء، في الدور قبل النهائي للبطولة، المقامة حاليا في أوزبكستان.



وافتتح حسين العيسى التسجيل لمنتخب السعودية (20)، قبل أن تتضاعف معاناة المنتخب الأسترالي الذي لعب بـ 10 لاعبين، عقب طرد لاعبه جاي ريتش باجويلو (39).



واستغل منتخب السعودية النقص العددي في صفوف منافسه، ليضيف أيمن يحيى الهدف الثاني للأخضر السعودي (72).



وأهدر منتخب أستراليا فرصة تقليص الفارق، بعدما أضاع لاعبه رامي نجاريني ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.



وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يتأهل فيها منتخب السعودية للمباراة النهائية في البطولة، حيث سبق له الصعود للنهائي عامي 2013 و2020، لكنه لم يتمكن من التتويج باللقب عقب خسارته أمام منتخبي العراق وكوريا الجنوبية تواليا.