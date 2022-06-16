بلغ الروسي دانييل مدفيديف الدور الثاني من دورة هاله الألمانية للتنس للـ 500 نقطة على الملاعب العشبية، بفوزه على البلجيكي دافيد غوفان التاسع والثلاثين 6-3 و6-2 في مباراته الأولى بعد عودته إلى صدارة التصنيف العالمي.



وهذا الفوز الأول لمدفيديف في مشاركته الثانية في هاله بعد أن خرج من الدور الأول الموسم الماضي، ليضرب موعدا مع البيلاروسي إيليا إيفاتشكا.



ودخل الروسي الى المباراة بعد أن عاد الاثنين الى صدارة تصنيف رابطة المحترفين للتنس، على حساب الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي تراجع الى المركز الثالث، وبعد خسارة مفاجئة الأحد أمام الهولندي المغمور تيم فان ريتهوفن في نهائي دورة سهرتوخنبوس.



وقال مدفيديف المصنف أول في هاله بعد الفوز: «كانت مباراة جيدة، دافيد لاعب صعب، حاولت أن أرسل بسرعة والمحافظة على الزخم حتى النهاية».



إلى ذلك، فقد الفرنسي أوغو أومبير لقب الدورة بخسارته أمام الپولندي هوبرت هوركاتش المصنف خامسا 6-7 (5-7) و3-6.



ولحق أومبير بوصيفه الموسم الماضي الروسي أندري روبليف الثالث والذي خسر أمام الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي 6-7 (1-7) و4-6.