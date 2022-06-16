بات المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو قريبا من الرحيل عن نادي باريس سان جرمان لكرة القدم، وفق ما أفادت تقارير فرنسية.



وذكرت صحيفتا «ليكيب» و«لو باريزيان» العريقتان أن اجتماعا حصل بين محامي الطرفين من أجل تحديد كيفية إنهاء عقد الأرجنتيني، إذ ذكرت الاولى أنهما «على وشك التوصل إلى اتفاق».



على الرغم من قيادته الفريق الى استعادة لقب الدوري المحلي الذي خسره في الموسم ما قبل الماضي لصالح ليل، فإن وضع بوكيتينو غير مستقر منذ عدة أسابيع، وتحديدا منذ الخروج القاسي من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد الإسباني بعد تقدم فريقه 2-0 في مجموع المباراتين قبل أن ينهار في نصف الساعة الاخير من لقاء الاياب، ليستمر بحث الفريق عن لقب أول في دوري أبطال أوروبا.



ومن المتوقع أن يكلف رحيله كثيرا خزينة نادي العاصمة، وفق الصحيفتين، فإن المبلغ سيصل الى ما بين 15 و20 مليون يورو، وذلك مقابل رواتب الأرجنتيني وموظفيه في حال بقوا حتى نهاية عقدهم في 2023.



في حال رحيل بوكيتينو (50 عاما) الذي وصل الى باريس في يناير 2021، فإن زين الدين زيدان ومدرب نيس الحالي كريستوف غالتييه من بين الأسماء المطروحة بانتظام لخلافته.