هادي العنزي



تفوق منتخبنا الوطني لكرة قدم الصالات للسيدات على نظيره العماني 6-1 في المواجهة التي جمعتهما أمس الأول على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية، ليتأهل إلى قبل نهائي بطولة غرب آسيا الثالثة التي تختتم منافساتها 24 الجاري في جدة بالسعودية.



وقد جاء تأهل «الأزرق» بجدارة وبالعلامة الكاملة، بعدما جمع 6 نقاط، من فوزين على سيدات السعودية وعمان تواليا، ليتصدر المجموعة الثانية، وينتظر الفائز في صراع المركز الثاني للمجموعة الأولى بين سيدات العراق وفلسطين الذي أقيم مساء أمس ليلتقيه غدا الثلاثاء.



وجاءت مواجهة سيدات الكويت وعمان متكافئة في بدايتها، ولكن سرعان ما وضعت شروق باشا «الأزرق» في المقدمة، بتسديدة مباشرة في شباك الحارسة العمانية حسنة يوسف، لكن الرد الأول والأخير للعمانيات لم يتأخر طويلا، وتمكنت لينات المسلمي من زيارة شباك حارسة الأزرق ياسمين سعدون بهدف التعادل، لتعود نجمة المباراة شروق باشا وتسجل «على الطاير» أحد أجمل أهداف البطولة مؤكدة تفوق الأزرق وتألقها، ولم تغادر شروق الشوط الأول حتى أضافت الهدف الشخصي الثالث «هاتريك» بعدما استخلصت كرة من الدفاع العماني ببراعة، وفي الشوط الثاني بسطت سيدات الكويت أفضلية مطلقة، وتمكنت عبير الرفاعي من تسجيل هدفين، ونهال الصقعبي هدف ليحجز الأزرق النسائي مقعده في الدور نصف النهائي للبطولة.



وفي مواجهات أخرى، تمكنت سيدات منتخب البحرين من الفوز على نظيراتهن العراقيات بهدف للاشيء في المجموعة الأولى، لتحجز البحرينيات أولى بطاقات الدور نصف النهائي، وينتظرن ملاقاة الفائز من مواجهة مساء أمس بين سيدات السعودية وعمان في المجموعة الثانية.