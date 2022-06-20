أطلق الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي خطة النشاط الصيفي التي تأتي ضمن فعاليات «صيفنا في مدارسنا» الذي يختتم بنهاية سبتمبر المقبل من خلال 5 ألعاب هي: كرة قدم العشبي، صالات بنين وبنات، سباحة بنين وبنات والذي وضع من خلال برنامج زمني بإشراف المختصين بالاتحاد من قبل اللجنة الفنية برئاسة ناصر بنيان عضو مجلس إدارة الاتحاد.



ويتضمن البرنامج الصيفي للاتحاد عددا كبيرا من الأنشطة والفعاليات التي تلبي حاجة أبنائنا الطلاب والطالبات خلال العطلة الصيفية، إذ تقام أنشطة كرة القدم العشبي في ملعب ثانوية مدرسة صباح السالم أيام الأحد والثلاثاء والخميس من الساعة 6:30 إلى 9 مساء بتواجد 100 لاعب تم اختيارهم من خلال مراكز الموهوبين في المحافظات الـ 6 لثقل موهبتهم خلال الفترة الصيفية، فالبرنامج الصيفي يتضمن مجموعة من الأنشطة الرياضية الهادفة والمتنوعة يتم تنفيذها خلال فترة الإجازة الصيفية في مراكز الموهوبين لاستثمار فراغ أبنائنا الطلبة وتلبية احتياجاتهم ورغباتهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة تحت إشراف معلمين مؤهلين تربويا.



وفي هذا الصدد، أكد رئيس الاتحاد المدرسي فيصل المقصيد أن النشاط الصيفي يأتي امتدادا للخطة الاستراتيجية التي وضعها الاتحاد 2021-2026 وأعلن عنها وتم تنفيذ السنة الأولى لها وحققت نجاحات كبيرة طبقا للخطة الزمنية، مضيفا: «نتطلع إلى مزيد من النجاحات في السنة الثانية للخطة خاصة بعدما لمسنا اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسية في متابعة أنشطة وفعاليات الاتحاد وهذا ظهر خلال اجتماعنا الأخير مع اللجنة الأولمبية برئاسة الشيخ فهد الناصر ونائبه الشيخ جابر ثامر الأحمد ود.صقر الملا مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالإنابة - نائب المدير العام لقطاع الرياضة التنافسية بحضور د.علي اليعقوب وكيل وزارة التربية.