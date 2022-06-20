يعقوب العوضي



تتوجه بعثة الفريق الأول لكرة اليد بنادي القادسية إلى مدينة حيدر آباد بالهند اليوم للمشاركة في بطولة الأندية الآسيوية الـ 24 لكرة اليد التي تنطلق بعد غد، ويفتتح الأصفر مشواره في البطولة بمواجهة فريق النور السعودي الجمعة المقبل.

وكان القادسية قد أعد العدة من خلال معسكر خارجي في القاهرة خاض خلاله عدة مباريات تجريبية، كما تعاقد مع 3 محترفين هم حارس المرمى المغربي ياسين الإدريسي، والتونسي أسامة حسني ومواطنه خالد الحاج يوسف، بالإضافة إلى المحترفين البحرينيين محمد حبيب وأحمد المقابي، لكنه سيستغني عن أحدهم وفقا للوائح البطولة، حيث لا يسمح سوى بمشاركة 4 محترفين بكل فريق.



كما توجهت أمس بعثة نادي الكويت أيضا إلى مدينة حيدر آباد للمشاركة في البطولة نفسها، وقد شارك العميد في البطولة الخليجية الـ 38 للأندية وعاد قبل يومين من دبي في رحلة إعداد خارجية، ويتطلع الأبيض لاعتلاء منصات التتويج من جديد بعد حصوله على المركز الثالث في بطولة الأندية الخليجية، وقد ضم الى صفوفه محترفين جدد إلى جانب القطري فرانكيس كارول والكوبي آنخيل هيرنانديز وهم البرتغالي أليكسيس يورغاس والكوبي بيدرو فالديز، ويفتتح العميد مواجهاته في البطولة أمام الوكرة القطري الخميس المقبل.