مبارك الخالدي



يعمل مسؤولو اتحاد كرة القدم حاليا بترو وبعناية كبيرة على إعادة ترتيب أوراق المنتخب الوطني الأول وكذلك المنتخب الأولمبي.

وفي هذا الإطار، تلقى اتحاد الكرة عروضا تضمنت السير الذاتية لمجموعة من المدربين الأجانب ذوي الخبرة للاستقرار على أحدهم لقيادة المنتخب في المرحلة المقبلة.



وينتظر الأزرق المشاركة في أول استحقاق له بقيادة الاتحاد الحالي وهو المشاركة في «خليجي 25» المقبلة المتوقع إقامتها في ديسمبر المقبل.



وفي الشأن الإداري، تردد أن اتحاد الكرة جدد الثقة بمدير المنتخب فهد عوض للاستمرار على رأس عمله، وتردد أيضا الاستعانة بخدمات اللاعب السابق سعود المجمد للانضمام إلى الجهاز الإداري.



إلى ذلك، يجري منتخبنا الوطني للناشئين أولى حصصه التدريبية صباح اليوم في مدينة العقبة بالأردن، والتي وصلها ظهر امس، استعدادا للمشاركة في بطولة غرب آسيا التاسعة لكرة القدم.



وحول استعدادات الأزرق، قال المدرب محمد العزب في تصريحات إعلامية عقب المباراة الودية الثانية أمام منتخب عمان، عشية مغادرته البلاد، والتي خسرها الأزرق 1-3، ان المجموعة الحالية من اللاعبين لم يسبق لهم خوض مباريات دولية وكان عامل الرهبة واضحا عليهم وهم بحاجة إلى رفع الحالة المعنوية والنفسية لتجاوز الصعوبات.



ولفت إلى أن المباراتين أمام منتخب عمان أظهرتا بعض الأخطاء وهي من الأخطاء الشائعة وتحصل مع اللاعبين الكبار في السن لكننا لن نقسوا على لاعبينا، فما زلنا في البداية وسنعمل بكل طاقتنا لتطوير عمل المجموعة فنيا وبدنيا.



وأعرب العزب عن تفاؤله مؤكدا أن هناك عناصر جيدة وواعدة لكنهم بحاجة الى بيئة مناسبة ترفع من أدائهم فنيا وتطور قدراتهم وإمكاناتهم حتى يكون لدينا منتخب للمستقبل وهذا ما نعمل عليه بتدرج، فنحن نتواجد في الأردن للمشاركة في بطولة غرب آسيا وهي مكسب فني ومعنوي للاعبين، وبعدها المشاركة في بطولة كأس العرب في سبتمبر المقبل وأخيرا المشاركة في الاستحقاق الأهم وهو تصفيات كأس آسيا.