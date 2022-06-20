عبدالعزيز جاسم



اقتربت إدارة نادي القادسية من الإعلان عن التعاقد مع المهاجم العاجي مامادو سورو (29 عاما) قادما من دوري الدرجة الأولى السعودي «يلو»، بعد أن مثل نادي الخليج مسجلا معه 16 هدفا.



وسينضم سورو إلى مواطنه سيدريك هنري ما يعني أن الأصفر بقيادة مدربه ناصر الشطي سيعتمد على المحترفين في هذا المركز، وذلك لعدم وجود مهاجمين في مركز رأس الحربة من أبناء النادي.



ويسعى القادسية إلى تعزيز صفوفه في مركزي الوسط والدفاع خلال الأيام المقبلة لاسيما أن الفريق سيبدأ تدريباته في منتصف يوليو المقبل. إلى ذلك أجرى لاعب الفريق سلطان صلبوخ عملية جراحية في الغضروف بمستشفى الرازي تكللت بالنجاح.