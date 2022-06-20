يحيى حميدان



يفتتح منتخبنا الوطني لكرة الصالات مشواره في كأس العرب المقامة في مدينة الدمام بالسعودية عند الساعة الثانية ظهر اليوم عندما يلتقي حامل اللقب المغرب في افتتاح مباريات المجموعة الأولى التي تشهد أيضا لقاء موريتانيا والصومال في الساعة 4:30 عصرا، كما يلتقي اليوم ايضا مصر مع العراق في السابعة مساء ضمن المجموعة الثانية، وصاحب الأرض والضيافة السعودية أمام فلسطين في الساعة 9:30 في المجموعة الثالثة.



وتبدو مواجهة «الأزرق» والمغرب غاية في الصعوبة بالنسبة لمنتخبنا، خاصة في ظل اعتماد المدرب البرازيلي ريكاردو سوبرال «كاكاو» على العديد من الوجوه الشابة بتواجد بعض لاعبي الخبرة مثل الحارس محمد الهزيم وعبدالرحمن الطويل وعبدالعزيز البسام وصالح الفاضل.