هادي العنزي



تنطلق تحضيرات الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية لانطلاق الموسم الكروي 2022-2023 في 16 يوليو المقبل، إذ يدرس الجهاز الإداري للفريق بقيادة رئيس مجلس إدارة النادي الشيخ تركي اليوسف أفضل الخيارات لإقامة معسكر تدريبي خارجي للفريق قبل وقت كاف من موعد انطلاق الدوري الممتاز في 25 أغسطس، بحسب ما أعلن اتحاد الكرة الأسبوع الماضي.



من جانبه، أكد مدير الفريق بدر الخالدي في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن السالمية أغلق ملف المحترفين الأجانب بعد تعاقده مع المهاجم الكولومبي كارلوس ريفاس القادم من اليرموك، وتجديد التعاقد مع المهاجم الإيفواري جمعة سعيد، والمدافع الغامبي سانغ بيير، والمدافع البرازيلي أليكس ليما، فيما يبقى موسم آخر في عقد المهاجم البرازيلي باتريك فابيانو.



وقال: «الجهاز الإداري للفريق وبالتشاور مع الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني محمد إبراهيم، ومساعده بداح الهاجري يبحث دائما عن الأفضل، ونتطلع إلى موسم يحصد فيه «السماوي» ثمار عمل مدروس استمر لعدة سنوات متتالية، ويتوج الجهود الكبيرة التي يقدمها اللاعبون والجهازان الفني والإداري»، مشيرا إلى أن الجهاز الإداري للفريق يسعى لإتمام تعاقدات محلية، بناء على توصيات فنية، لتعزيز صفوف الفريق، وبما يدعم حظوظه في المنافسة على جميع ألقاب الموسم المقبل.