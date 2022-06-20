غادر وفد المنتخب الوطني للزوارق السريعة متوجها إلى بلجيكا، لخوض منافسات الجولة الثانية من بطولة العالم للزوارق السريعة للموسم الحالي 2022، التي ينظمها الاتحاد الدولي للزوارق السريعة خلال الفترة من 24 إلى 26 الجاري في مدينة أوستند الساحلية بمقاطعة فلاندروز الغربية، وترأس الوفد المشكل من قبل النادي البحري الرياضي الكويتي علي الشمالي رئيس لجنة الزوارق السريعة والويك بورد في النادي البحري، وعبداللطيف العماني مديرا فنيا والمتسابق الدولي بدر الدوسري قائدا للزورق (كويت B24) ومساعده محمد العيسائي إلى جانب طاقم إداري وفني ضم عبداللطيف العماني وعادل الشريدة وخالد كرم وعدنان المسبحي، فيما كان في وداع الوفد بمطار الكويت الدولي رئيس اللجنة الفنية في لجنة الزوارق السريعة محمد بركات.



وكان المنتخب قد شارك في منافسات الجولة الأولى التي أقيمت أبريل الماضي بمنطقة ملقا الإسبانية وقد لازم سوء الحظ الزورق (كويت B24) بقيادة بدر الدوسري بسبب حدوث عطل مفاجئ في المحرك عقب الجولة الثانية التي كان متصدرا فيها، في الوقت الذي أعرب فيه رئيس الوفد علي الشمالي عن أمله بتحقيق مراكز متقدمة في سباق الجولة الثانية وفي تمثيل الكويت خير تمثيل ورفع علمها في هذه البطولة العالمية.