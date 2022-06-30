عبدالعزيز جاسم - هادي العنزي



يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة المدرب ناصر الشطي وطاقمه الفني اجتماعا مع الجهاز الإداري برئاسة حسين فاضل خلال اليومين المقبلين، وذلك لوضع خطة عمل الفريق قبل انطلاق الموسم المقبل، خصوصا بطولة الدوري الممتاز الذي سينطلق 25 أغسطس المقبل، حيث سيتم تحديد موعد انطلاق التدريبات والتي ستكون مبدئيا بعد عطلة عيد الأضحى المبارك وكذلك موعد ومكان المعسكر الخارجي والذي سيكون قبل 5 أغسطس المقبل.



كما سيتطرق الحضور خلال الاجتماع إلى مسألة اللاعبين المحترفين لاسيما أن الأصفر لم يتعاقد سوى مع محترفين اثنين هما المهاجمان العاجي سيدريك هنري ومواطنه مامادو سورو، وسيكون التركيز بشكل كبير على لاعب في خط الدفاع ولاعبين في خط الوسط.



ويعتبر القادسية من أنشط الأندية في التعاقدات المحلية هذا الموسم بعد التوقيع مع سلمان البوص ومشاري العازمي ونايف زويد، رغبة من الجهاز الفني في تدعيم وتقوية جميع خطوط الفريق وأن تكون هناك دكة بدلاء قوية لا تقل أهمية عن اللاعبين الأساسيين وهو أمر افتقده الأصفر في الموسم الماضي.



إلى ذلك، واصل الجهاز الإداري لكرة القدم بنادي الفحيحيل تعاقداته الصيفية دون توقف، فبعد تعاقده محليا مع عبدالله الظفيري، وفهد الرشيدي لتدعيم هجوم «الاشاوس»، عاد مرة ثانية إلى استكمال تعاقداته الخارجية بالتوقيع مع لاعب الوسط الغاني سولومون مينساه (مواليد 1992)، لينضم إلى كتيبة الأحمر، الى جانب المحترفين المدافع البرتغالي بيدرو فيليببي مونتيرو، والبرازيليين واليسون مايا، ولويز فرنانديز، بقيادة المدرب السوري فراس الخطيب الذي كلف بالمهمة الفنية.



ومن المقرر أن يبدأ الفحيحيل تحضيراته للموسم الكروي المقبل بعد عيد الأضحى المبارك مباشرة، على أن تكون المرحلة الثانية لإعداد الفريق عبر معسكر خارجي لم يكشف عن وجهته بعد، ويسعى «الأحمر» للمنافسة على المراكز المتقدمة في دوري الدرجة الممتازة.