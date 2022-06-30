هادي العنزي



تمكنت بطلة آسيا في الملاكمة نورة قشيعان المطيري من إحراز الميدالية الفضية والمركز الثاني (وزن 64 كغم) في بطولة كأس فرنسا الدولية للملاكمة للسيدات، التي امتدت لثلاثة أيام واختتمت مساء أمس الأول في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعد خسارتها بالنقاط من منافستها الفرنسية، وشاركت في البطولة الدولية ملاكمات من إيطاليا، وإسبانيا، والكويت، بالإضافة إلى فرنسا البلد المستضيف.

من جهتها، أبدت نورة المطيري سعادتها الغامرة بلقبها الدولي الثالث بعد الفوز بالميدالية الفضية في بطولة آسيا، وذهبية الكويت الدولية للملاكمة، وقالت: جاءت المنافسة تنافسية في أغلب الأدوار التمهيدية، وتأهلت إلى المباراة النهائية بالعزيمة والإصرار، وتمكنت من إثبات قدرة الفتاة الكويتية على تقديم أفضل المستويات في مختلف الألعاب».



وذكرت أنها ستشارك في بطولة البرتغال الدولية المزمع انطلاقها 10 يوليو المقبل، «وسأواصل التحضير في مدينة فرانكفورت الألمانية، تمهيدا لأفضل مشاركة ممكنة في البطولة المقبلة، آملة حصد المزيد من الميداليات الدولية باسم الكويت».