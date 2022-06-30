أصدرت اللجنة الكويتية لرياضة المشي، إحدى اللجان المنبثقة من اللجنة الأولمبية الكويتية برئاسة د. مصطفى جوهر حيات، التصنيف السنوى للاعبي المشي الرياضي السريع عن الموسم 2021/2022 والذي يحتسب بالنظام التراكمي للنقاط الحاصل عليها كل لاعب في آخر خمسة مواسم.



وقال م.محمود صبري المنسق العام للجنة ان هذا التصنيف هو العاشر لهواة المشي منذ صدور التصنيف الاول في 2010، لافتا الى دخول وجهين جديدين ضمن قائمة العشرة الأوائل. وجاءت نتائج تصنيف هذا العام على النحو التالي: المركز الاول سالم ملك الذي حافظ على الصدراة برصيد 253 نقطة، وتلاه هيثم أبو سمرة ثانيا برصيد 248 نقطة، وحسن العيدان ثالثا برصيد 227 نقطة، وتيسير علي رابعا 191 نقطة، وعلاء المهدى خامسا بـ 189 نقطة، ومحمود صبري سادسا 181 نقطة، وعبد الستار الشمرى سابعا برصيد 161 نقطة، وممدوح ابو سريع ثامنا برصيد 144 نقطة، وعلى جابر تاسعا بـ 121 نقطة، وحيدر دعبول عاشرا بـ 120 نقطة.



وقال ممدوح سريع إن اصدار اللجنة للتصنيف بشكل سنوي ساهم بزيادة الحافز لدى منتسبي اللجنة عند المشاركة بالفعاليات الرياضية، وبذل المزيد من الجهد للحصول على مراكز متقدمة، وإضافة نقاط تساهم في تحسين مراكزهم بالتصنيف.