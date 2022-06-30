مبارك الخالدي



أجرى رئيس النادي العربي عبدالعزيز عاشور اتصالا هاتفيا مع صالح صولة والد المحترف الليبي بالفريق الأول لكرة القدم محمد صولة اطمأن من خلاله عاشور على الحالة الصحية للاعب، مبديا استعداده للمساعدة في تقديم كل التسهيلات لعلاجه.



من جانبه، ثمن والد اللاعب في تصريح موقف عاشور وإدارة النادي العربي وكل من سأل من جميع العرباوية وتواصل للسؤال عنه.



وأضاف أن الصولة يرقد حاليا في أحد المستشفيات بتونس وحالته في تحسن مستمر، موضحا أن إصابته بالملاريا جاءت بعد مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات أمم أفريقيا، مشيرا الى أن اللاعب سيغادر الى إيطاليا قريبا لاستكمال علاجه.