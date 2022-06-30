تختتم في السادسة والنصف مساء اليوم مهرجان كرة القدم للصالات - بنات على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله بمنطقة صباح السالم برعاية النائب م.أحمد الحمد بالتعاون بين الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي واتحاد كرة القدم، ويتضمن حفل الختام مباراة استعراضية بين الموهوبات بجانب طابور عرض لجميع اللاعبات المشاركات في المهرجان.



وأكد أمين عام الاتحاد المدرسي والتعليم العالي د.أحمد الحمدان أن الاتحاد انتهى من المرحلة الأولى للاستراتيجية التي تم الإعلان عنها لمدة 5 سنوات 2021-2026 ونقوم حاليا بتقييم المرحلة الأولى للألعاب التي تضمنتها الاستراتيجية من أجل زيادة الألعاب خلال المرحلة الثانية التي ستنطلق في سبتمبر المقبل بعدما لمسنا نجاح المرحلة الأولى.



من جانبها، أكدت د.شيخة العلاطي عضو اللجنة الفنية بالاتحاد المدرسي - مدير لعبة كرة القدم - بنات أن مراكز اكتشاف الموهوبات انطلقت من فبراير الماضي وتختتم اليوم بعدما تم اختيار كافة العناصر من المرحلة الابتدائية والمتوسطة، وقد أقيمت في ديسمبر الماضي بطولة تنشيطية بمشاركة 426 طالبة في مراكز الموهوبات، بالإضافة الى أن اللجنة الفنية نظمت مقابلات لاختيار الأطقم التدريبية والإدارية وفقا لشروط ومعايير تم الإعلان عنها وبعد الاختيار انخرطوا في دورة تنشيطية بالتعاون مع اتحاد كرة القدم لرفع مستواهم الفني.