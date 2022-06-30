أسامة المنصور



طالب متسابق السيارات الواعد عبدالعزيز النصف بإيجاد تعاون بين أندية السيارات والدراجات النارية مبني على أسس متينة، وأن يترجم هذا التعاون على أرض الواقع من خلال تنظيم بطولات محلية ذات صبغة دولية، لرفع مستوى اللعبة واللاعبين، لافتا الى ان ذلك لن يتحقق في حال عدم توافر أجندة موسمية واضحة المعالم.



وأضاف النصف، في تصريح لـ «الأنباء»، أن الموسم المنصرم بين أن بعض الأندية كانت تغرد خارج السرب، فضلا عن عدم وجود أنشطة معنية برياضة السيارات في بعض الاندية يستطيع اللاعب من خلالها أن يشارك وينجز، الأمر الذي أثر وبشكل مباشر على استضافة بطولات دولية داخل الكويت، وفي المقابل نجد بعض المتسابقين الكويتيين ينافسون خارج الكويت، وهو أمر ليس مستغربا في ظل توقف أنشطة رياضة السيارات والدراجات الكويتية دون وجود مبرر مقنع يجعلنا نلتمس العذر، رغم توافر كل المعطيات التي تسهم في تنظيم ونجاح بطولات ذات مستوى احترافي بدءا من المتسابق مرورا بالاماكن المخصصة وصولا إلى الدعم المادي والمعنوي الذي توفره أجهزة الدولة المعنية.



وطالب النصف بضرورة معالجة هذا الخلل الذي أصاب جسم الرياضة من خلال إشهار اتحاد معني بهذه الرياضة كفيل بأن يضع حدا لهذا التدهور من خلال التنسيق المباشر بين الأندية خاصة فيما يتعلق بالأجندات وغيرها من الأمور الإدارية.