هادي العنزي



تأهل الكويت إلى المباراة النهائية لبطولة الأندية الآسيوية الـ 24 لكرة اليد، بعد تخطيه القادسية مساء أمس 25-20 في المواجهة التي جمعت الفريقين في الدور نصف النهائي بمدينة حيدر أباد بالهند، ويلتقي في الـ 5:30 مساء اليوم مع الفائز من مواجهة النجمة البحريني والعربي القطري، فيما يلتقي الخاسر مع القادسية لتحديد المركزين الثالث والرابع في الـ 3:30 عصرا على ذات الصالة.

وفي مباراة هامشية، تغلب الوكرة القطري على تي سبورت الهندي 38-28، ليلتقي اليوم نظيره النور السعودي الذي فاز بدوره على مس كرمان الإيراني 34-31، ويلتقي الخاسران لتحديد المركزين السابع والثامن للبطولة.



جاء الشوط الأول من مواجهة الكويت والقادسية بطابع دفاعي، اخذ خلاله مدربا الكويت هيثم الرشيدي، والقادسية وليد فيروز من طريقة 6-0 التكتيكية وسيلة لتحصين دفاعاتهما، في ظل تألق الحارسين التونسي ياسين الإدريسي (الأصفر) وعلي صفر (الأبيض) في رد الكرات من مختلف الجهات، وتمكن صفر من المحافظة على فارق الهدفين بعدما تصدى لركلة جزاء احتسبت لمصلحة القادسية بالثواني الأخيرة، وكان بإمكان الكويت الخروج بفارق مريح نسبيا، لكن براعة الإدريسي، واستعجال لاعبي الأبيض حال دون ذلك.



وفي الشوط الثاني، انتفض «الأصفر» في البداية وعادل النتيجة 12-12، وسجل أول تقدم له في المباراة 14-13 في الدقيقة التاسعة بفضل تألق الحارس الإدريسي، لكن افتقد لاعبوه التركيز، وعابهم الاستعجال، ليعود «الأبيض» المدجج بالنجوم، لزمام المبادرة، ويوسع الفارق تدريجيا بفضل الهجوم المرتد السريع، والصلابة الدفاعية، لتنتهي المواجهة 25 -20 للأبيض الذي يأمل مواصلة انتصاراته في البطولة والفوز بأول لقب آسيوي، معتمدا على الجودة الفنية العالية التي يمتلكها لاعبه في مختلف المراكز.