أشادت أمين صندوق نادي الطموح الرياضي للاعاقة الذهنية هناء الزواوي بالمستوى والحضور المميز والإنجاز الذي حققه أبناء النادي في بطولة العالم السادسة لألعاب القوى لمتلازمة الداون التي استضافتها جمهورية التشيك بمشاركة 23 دولة.



وقالت الزواوي، التي ترأست الوفد، إن هذا الحضور المشرف الذي حظي بإشادة وتقدير الجميع لم يأت من فراغ، بل كان ثمرة جهود والتزام وابداع اللاعبين واللاعبات والأجهزه الفنية والإدارية وبرنامج الاعداد الطموح الذي وضعته ادارة النادي، حيث بدأ الاعداد للبطولة لاكثر من ثلاثة شهور داخليا أعقبه معسكر خارجي في تركيا لمدة أسبوعين.



وذكرت أن اللاعب ناصر الهاشمي أحرز الميدالية البرونزية في سباق 800م مشي، متوجهة بالشكر إلى مجلس إدارة نادى الطموح برئاسة رحاب بورسلي، وأولياء الأمور والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين، مشيدة بدعم الهيئة العامة للرياضة.



من جانبه، أعرب البطل ناصر الهاشمي عن سعادته بإحراز الميدالية البرونزية، مهديا إنجازه إلى صاحب السمو وسمو ولي العهد والشعب الكويتي، وأكد إصراره على مضاعفة التدريب والاستعداد الجاد لإحراز الذهب في الاستحقاقات المقبلة، وقدم الشكر الى إدارة النادي والمدربين واعضاء الوفد على الرعاية والاهتمام الذي هيأه لهذا الإنجاز.



بدوره، قال المدرب خالد الحمادي، إن لاعبينا ولاعباتنا قدموا مستوى متميزا وكانوا على قدر المسؤولية ونجحوا في تحقيق أرقام شخصية جديدة.



وذكر المدرب حباب الحامي أن جهود تهيئة اللاعبين للمشاركة في البطولة تضمنت برنامج إعداد داخلي في الكويت شمل التدريب على فترتين والمشاركة المحلية في بطولة نادى التحدي.