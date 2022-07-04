

أطلقت نماء الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي حملة ذي الحجة للعام 1443هـ، عبر عدد من المشروعات الموسمية والإنسانية والتنموية ومشاريع المياه، بغية تلبية الاحتياجات الأساسية لأكثر الفئات فقرا في شتى أنحاء العالم. وقال مدير إدارة التسويق في نماء الخيرية عبدالعزيز الإبراهيم إن موسم ذي الحجة أحد مواسم الخير الداعمة لمشاريعها التعليمية والثقافية والتنموية ذات الأثر المستدام، مشيرا إلى حرص أهل الكويت خلال هذا الموسم على تكثيف البذل والعطاء لتخفيف معاناة المجتمعات الضعيفة. وأضاف الإبراهيم أن نماء الخيرية تطلق عددا من المشاريع، منها: «عشرة في عشرة»، وعمليات العيون، و«إيواء» لرعاية الأيتام، وإغاثة أفريقيا واليمن، وحملة الآبار، وإفطار عرفة، والمراكز الإسلامية، وتستهدف نماء الفئات الأشد حاجة في الدول التي تشهد أحداثا وظروفا استثنائية، وتعاني من الكوارث والحروب واللجوء والنزوح والجوع والفقر، والتضخم والمجاعة والجفاف، ومنها سورية واليمن وفلسطين والصومال.