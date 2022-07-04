محمد راتب



أعلن المدير المعين في جمعية الصليبخات والدوحة التعاونية عبدالله الزعبي أنه تمت زيادة الوديعة 500 ألف دينار ليصبح الإجمالي 3.3 ملايين دينار، ما يعكس المتانة المالية للجمعية، مشيرا إلى أن هذه الزيادة نتيجة التزام الجمعية بتنفيذ استراتيجيتها الهادفة لتعزيز المركز المالي وزيادة في المبيعات من خلال تنظيم المهرجانات والعروض.



وأوضح أنه انطلاقاً من دور العمل الاجتماعي للجمعية تم توزيع هدايا على الحجاج من مساهمي الجمعية المقيدين في حملات الحج الرسمية، سائلين الله لهم التسهيل والتوفيق في أداء مناسك الحج ورجوعهم إلى البلاد سالمين غانمين.



وقال إن الجمعية مستمرة في تفعيل دورها الاجتماعي والخدماتي، حيث سيتم الإعلان عن الباقة الصيفية قريبا والتي ستحتوي على عدة أنشطة متنوعة يستفيد منها كل الفئات العمرية من حاملي بطاقة العائلة، لافتا إلى أن الجمعية تدون جميع الملاحظات والاقتراحات التي من شأنها النهوض بعمل جمعية الصليبخات والدوحة.